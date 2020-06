Silver Fourchette : un concours de recettes dédié aux seniors

Manger et cuisiner trois fois par jour peut demander de l’énergie, de l’envie et de la créativité pour avoir du plaisir à bien se nourrir chaque jour.Passé 60 ans, les raisons sont nombreuses pour perdre la motivation au quotidien : le changement radical du passage à la retraite, le manque de temps des jeunes retraités, la solitude ou encore, le manque d’appétit,.... (et en particulier au sortir d’une période de confinement)Pourtant, l’expérience et l’imagination, nos aînés n’en manquent pas ! Partant de ce constat, Silver Fourchette, vient de lancer un concours sur le thème des recettes qui régalent le quotidien des seniors. L’idée étant de mettre en avant leurs savoir-faire culinaires et d’inspirer le plus grand nombre au travers d’une expérience conviviale où tous les seniors pourraient partager leur expérience et leur cuisine.Ce concours est gratuit et ouvert à tous : les plus de 60 ans et leurs aidants peuvent participer en envoyant* la recette de leur quotidien qu’ils aiment réaliser avant le 15 juillet 2020. Les recettes seront ensuite sélectionnées régionalement par un jury de professionnels.Ceux dont la recette aura été sélectionnée pourront ensuite la cuisiner à leur domicile en compagnie d'un chef, participer à une web-série, obtenir les conseils de professionnels et voir leur recette dans un livre de cuisine dédié au concours !*Par courrier : Silver Fourchette, 102 C rue Amelot, 75011 Paris