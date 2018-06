Article publié le 07/06/2018 à 11:43 | Lu 85 fois Silver Fourchette Tour 2018 : c'est le Haut-Rhin qui a gagné ! Point d’orgue du Silver Fourchette Tour parrainé par le chef Thierry Marx, la Finale Nationale s’est tenue cette semaine au Palais d’Iéna à Paris. Cette 3ème édition, qui a démarré en septembre 2017 et s’est déroulé ensuite dans 14 départements, s’est achevée par la victoire de la brigade du Haut-Rhin !

Afin de lutter efficacement contre la dénutrition, le Groupe SOS Seniors, porteur du projet Silver Fourchette, a décidé́ d’agir en amont en proposant un programme complet et collectif pour tous les seniors, qu’ils soient à domicile ou en établissements.



Silver Fourchette s’inscrit donc dans cette politique de sensibilisation à la dénutrition et rassemble des acteurs venus de tous horizons (institutions – CCAS, résidence autonomie, EHPAD, personnes âgées, spécialistes de la santé, chefs gastronomiques, élus locaux et partenaires privés ou publics), bousculant ainsi les codes du secteur.



Dans une approche résolument gastronomique, il s’agit de promouvoir une alimentation santé et plaisir pour les seniors en donnant aux chefs et à tous ceux qui cuisinent pour eux, toutes les cartes pour faire du repas un moment créatif et stimulant.



Pour cette finale, 13 brigades de 13 départements français se sont affrontées. Chacune d’entre elle s’est investie pendant plus de 3h, accompagnée de leur coach et supervisée par le Jury Technique. Aux côtés du Haut-Rhin sur le podium, deux autres brigades de la moitié nord se voient récompensées.



Toutes les brigades participantes, quels que soient les résultats de la finale, ont été gratifiées d’un trophée et de nombreuses belles dotations de matériels professionnels.