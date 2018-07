Article publié le 03/07/2018 à 12:55 | Lu 156 fois Silver Alliance : quand les entreprises se réunissent pour rationaliser l'offre du bien-vieillir à domicile Créée au printemps 2018, Silver Alliance regroupe d’ores et déjà dix-huit entreprises qui ont choisi d’utiliser le co-branding de marques pour impulser un entreprenariat collectif, collaboratif, utile sur le plan sociétal, lucratif sur le plan économique, créateur d’emplois locaux. Le tout, au service du bien-vieillir à domicile.

Cette révolution dont la société a pleinement conscience depuis plus de quinze ans aurait déjà dû générer une lame de fond de nouveaux biens et services en réponse aux nouveaux besoins et usages des ainés.



Mais force est de constater que les offres et services actuels restent insuffisants (même si le marché s’est tout de même bien développé en dix ans), fragmentés, inadaptés aux attentes des seniors, à leurs contraintes et à leurs modes de consommation.



« Notre projet a commencé à mûrir il y a trois ans » précise Guillaume Richard, PDG du groupe Oui Care. Notre pratique du métier des services à la personne ajoutée à une veille attentive de l’évolution de la filière nous confirmaient tous les jours l’urgence de pouvoir construire une offre globale pour répondre à l’entièreté des envies et besoins du consommateur de plus de 60 ans désireux de vieillir chez lui le plus longtemps possible ».



Avec dix-huit entreprises rassemblant plus de mille agences partout en France et près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel cumulé en 2018, cette nouvelle alliance baptisée sobrement Silver Alliance s’annonce comme « le premier conglomérat français d’entreprises de la Silver économie, filière industrielle majeure ».



« Être présent au sein de la Silver Alliance s’inscrit parfaitement dans notre souhait de prendre soin de vos parents et grands-parents à domicile » explique Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea. Et de poursuivre : « cette initiative inédite sur le marché de la Silver Economie s’est inspiré d’alliances comme celle, par exemple, de Skyteam dans l’aérien et le tourisme. Espérons que nous connaissions le même succès tous ensemble ! »



L’objectif est de réunir les conditions nécessaires pour répondre à la transition démographique, à la « seniorisation » de notre société en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien-vivre et au bien vieillir à domicile.



En intégrant ce regroupement d’entreprises, les sociétés deviennent exclusives sur leur secteur d’activité, s’offrent une visibilité supplémentaire tout en s’appuyant sur la notoriété d’autres marques. Elles accèdent à de nouveaux clients jusqu’alors difficilement atteignables et particulièrement coûteux en matière de dépenses marketing et e-marketing.



Les plus de 60 ans ont un rapport à la consommation particulier : leurs achats sont plus rationnels qu’impulsifs, ce sont des clients exigeants et expérimentés qui accordent beaucoup d’importance à la qualité, au service après-vente, à l’accessibilité, à la simplicité du paiement et de l’usage ; ils restent plus attachés à l’identité de marque qu’à la nouveauté, et témoignent surtout un grand intérêt pour la proximité du service et l’origine française des produits.



Répondre aux 6 critères d’éligibilité

• Adhérer à la vision entrepreneuriale et sociétale de l’Alliance

• Proposer un service complémentaire des autres services proposés par les membres de l’Alliance

• S'inscrire dans une démarche qualité

• Être un des trois leaders dans son secteur d’activité

• Être une entreprise reconnue par ses clients

• Distribuer son service partout en France et/ou à l’international



En rebond des contacts clients de chacun des membres, les forces terrain aident leurs clients seniors à identifier les solutions pouvant répondre à leurs besoins en leur conseillant d’autres services des membres de l’Alliance sans effort supplémentaire, sans vente directe, ni commissionnement.



En tout, 23 services classés en six grandes familles de souhaits. Imprimé en 60.000 exemplaires, ce guide sera disponible dans plus de 1000 points des visites à domicile.