Si chère vieillesse d'Elsa Le Floch' (livre)

De nos jours, de plus en plus de livres s’adressent aux seniors et/ou aux problématiques seniors. C’est bien légitime, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux. Et tous les sujets sont désormais abordés : de la santé au bien-être en passant par les exercices physiques, l’alimentation, la mobilité, l’aide à domicile...



Dernier en date ? Si chère vieillesse d’Elsa Le Floch’, docteur en pharmacie, diplômée d’HEC et de Sciences Po. Elle exerce depuis dix ans dans le secteur de la santé aux confluents de la finance et de la médecine et elle nourrit une curiosité sans faille pour la philosophie et l’économie.



Elle est donc l’auteur de cet ouvrage qui traite du vieillissement. Fréquemment envisagé selon un prisme scientifique, les réflexions qu’il impose sont pourtant également de nature économique, philosophique, sociale, sociétale, source d’une complicité dicible.



Au travers de ce livre qui s’adresse à tous ceux que la question de l’avancée en âge intéresse, l’auteur propose au lecteur d’aller au-delà des idées reçues et d’offrir un nouveau regard qui ouvre des perspectives concrètes pour envisager comment vieillir dans de bonnes conditions sans occulter les enjeux de maîtrise des dépenses publiques.