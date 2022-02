Article publié le 11/02/2022 à 01:00 | Lu 268 fois Shiftbikes : le vélo électrique simple et fiable conçu et assemblé à Nantes





Lancée en 2020 par un jeune entrepreneur originaire de Cherbourg, Shiftbikes est née de la conviction que le vélo est l’avenir de la mobilité. C’est un moyen de déplacement sain, agréable, rapide et écologique.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



L’objectif de Shiftbikes et de son fondateur François Jacquet, est de démocratiser l’usage du vélo en proposant un produit de qualité, simple, fiable, assemblé en France à un prix accessible, pour les déplacements du quotidien. Présentation de cette jeune entreprise dont le siège social est basé dans la Manche à La Hague et dont les vélos sont conçus et assemblés à Nantes.



Ce vélo Shiftbikes est vendu uniquement sur le site de la marque. Ce choix permet de s’affranchir de certains intermédiaires et de présenter un vélo à un prix juste, compétitif, sans rogner sur la qualité. La jeune entreprise bichonne ses clients grâce à leur plateforme SAV sur laquelle les clients Shiftbikes peuvent prendre un rendez-vous pour une réparation dans l’un des 300 ateliers partenaires. La réparation à domicile est possible dans les plus grandes villes de France.



Il est possible d’essayer le vélo à Paris et Bordeaux en réservant un créneau sur le site. Prochainement, des essais dans les 10 plus grandes villes de France seront mis en place L’autonomie du vélo est comprise entre 50 km et 70 km. L’écran de contrôle permet d’ajuster les 5 modes d’assistance. Le moteur de 250W est situé dans la roue arrière. L’éclairage avant et arrière est directement connecté à la batterie qui est amovible et intégré dans le cadre du vélo.



Le vélo est homologué pour tous les types d’accessoires (paniers, siège-bébé sacoches…). Côté sécurité, un antivol minute AXA est intégré dans la roue arrière.



Equipé de freins à disque hydrauliques pour un freinage efficace et progressif par n’importe quel temps, le vélo Shiftbikes comporte des pneus ballons qui garantissent une adhérence et un confort. Ils sont aussi ultra résistants et anti-crevaison.



Son enjambement est bas et sa position d’assise est droite, ce qui rend très pratique son utilisation. La taille est unique et convient à des personnes allant de 1m55 à 1m90 environ. La selle est réglable et le guidon adaptable selon la morphologie (hauteur et proximité avec le buste).



Shiftbikes – 1890 euros



Source







Dans la même rubrique < > Pro-ject A1 : la platine vinyle en mode Automatique ​Äike, une trottinette stylée qui allie écologie et performances