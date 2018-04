Article publié le 24/04/2018 à 01:00 | Lu 274 fois Seul un Français sur cinq surveille régulièrement sa tension artérielle Selon un récent sondage 3GEM Research and Insights réalisé pour le compte de la marque Braun (qui présente ses nouveaux tensiomètres), seuls 19% des Français, soit un sur cinq, surveilleraient régulièrement leur tension artérielle ; ce, malgré les risques dramatiques liés à une hypertension (AVC ou crise cardiaque). Détails.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, plus de deux tiers des Français adultes (71%) surveillent leur poids ainsi que le nombre de pas effectués chaque jour (10.000 pour être « bien »), que ce soit grâce à des appareils connectés ou à une application mobile.



Pour 48% de ces personnes, cela permet de se faire une vision globale de notre état de santé, pour 36% des sondés, de suivre nos progrès et pour 34%, de prendre les décisions qui contribueront à un style de vie plus sain.



Mais alors pourquoi sommes-nous si peu à surveiller régulièrement notre pression artérielle ? En effet, alors même que la tension artérielle devrait être la première mesure à observer pour apprécier son état de santé général (c’est d’ailleurs l’un des tous premiers gestes du docteur quand on consulte), seuls 19% des sondés utilisent un appareil médical permettant de la suivre.



De fait, de nos jours, avec le vieillissement de la population, l’hypertension artérielle est devenue une pathologie qui touche en France 15 millions de personnes. Or, il convient que de préciser que cette maladie (souvent asymptomatique) peut entraîner des séquelles irréversibles (notamment à cause des attaques cérébrales).



Ces résultats sont d’autant plus étonnants que faire un AVC (41%) ou une crise cardiaque (20%) sont les deux plus grandes craintes des adultes diagnostiqués avec de l’hypertension... Pourtant, celle-ci peut être facilement réduite, voire même soignée.



En effet, un suivi régulier de sa tension artérielle permet d’identifier les déclencheurs d’hypertension et d’apporter rapidement de simples ajustements à son mode de vie, qui auront un impact bénéfique sur sa santé cardiaque et son bien-être général.



L’étude révèle également que plus des deux tiers des adultes interrogés (67%) ne vérifient leur pression artérielle que lors des seules visites de routine chez leur médecin, tandis que 2% ne la contrôlent jamais. C’est d’autant plus dommageable que la pression artérielle se mesure facilement et que c’est l’une des « données » santé parmi les plus importantes qui soit.



L’étude souligne aussi que plus du tiers (37%) des Français interrogés considère qu’un suivi régulier de leur tension artérielle permettrait de se responsabiliser davantage en ce qui concerne leur santé. Lorsque l’on cherche à identifier les principales causes de l’hypertension, près des deux-tiers (64%) des sondés estiment que le surpoids est l’un des facteurs principaux, suivi de près par le manque d’exercice (50%), la cigarette (54%) et de mauvaises habitudes alimentaires (57%).



Rappelons qu’un tensiomètre (ou sphygmomanomètre) est un instrument de mesure médical utilisé, comme son nom le laisse supposer, pour mesurer la pression artérielle. Dans la pratique, les tensiomètres Braun permettent de vérifier la bonne santé de son cœur et ce, d’un seul coup d’œil. En synchronisant les résultats à une application gratuite sur son téléphone mobile ou sa tablette, il est facile de suivre l’évolution de sa pression artérielle, grâce aux différents graphiques, tableaux et visuels. A partir d’une centaine d’euros.