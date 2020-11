Article publié le 18/11/2020 à 14:01 | Lu 71 fois Serenity : la paire de lunette intelligente et antichute pour les personnes âgées





Après les lunettes intelligentes anti-chute Atol Zen, c’est au tour de la marque Ellcie Healthy de proposer un produit dans le même esprit, baptisé Serenity, qui permet de lancer automatiquement une alerte lorsque la personne (âgée) qui la porte vient à tomber. Compter 289 euros pour la monture (sans les verres).

Chaque année au sein de la Communauté européenne ce sont plus de 55.000 personnes qui meurent des conséquences de leur chute. Plus de 2.3 millions de sujets âgés qui sont admis en urgence pour des chutes. Et plus de 1,4 millions de chutes avec des conséquences traumatiques sont hospitalisées



Et pour l’Hexagone, ce sont : 400.000 chutes par an et 12.000 décès par an (plus que la grippe dont on parle nettement plus) et des coûts des soins avoisinant 2 milliards/an. Dans ce contexte, on comprend mieux l’intérêt de mettre en place des solutions qui préviennent ces chutes et qui préviennent en cas de chute !



Dernière en date ? Les lunettes Serenity d'Ellcie Healthy qui ont demandé quatre ans de recherches et développement. Non stigmatisantes, elles peuvent détecter les chutes en temps réel et alerter les secours le cas échéant. Disponible en quatre formes et différentes couleurs, ces lunettes (grâce à leurs capteurs embarquées et miniaturisés) offrent une détection automatique des chutes brutales ou molles.



Si une chute est détectée (au domicile ou à l’extérieur), une alerte sera envoyée à la famille ou à une ligne d'assistance professionnelle pour fournir à l'utilisateur (la plupart du temps une personne âgée vivant seule à domicile) le secours approprié dans les meilleurs délais. Car en cas de chute, le temps presse.



Pour la détection de la chute, c'est le TASDA, référence pour les tests de produits de détection de chutes, qui a mené l’étude. Ces tests ont montré que les lunettes sont capables de détecter 74% de chutes contre 28% en moyenne pour les autres dispositifs portés de détection automatique de chutes ; ce chiffre monte à 86% de détection pour les chutes lourdes. « Ces résultats en font le produit le plus abouti et efficient parmi ceux déjà testés par le laboratoire (type médaillon, bracelet…) » assure le fabricant.



Le déclenchement manuel d'une alerte depuis l'application mobile dédiée vous permet également d'envoyer un message d’alerte à une personne préalablement désignée.









