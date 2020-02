Article publié le 04/02/2020 à 01:00 | Lu 72 fois Seniors : révisez gratuitement le nouvel examen du code de la route L’entreprise Codeclic, spécialiste depuis 2004 de la formation en ligne au code de la route, propose un test de remise à niveau gratuit spécialement destiné aux seniors. Explications.





Or, pour ces ainés, conduite rime souvent avec autonomie et liberté d’action. Notamment en province et à la campagne où les transports en commun sont moins développés que dans les grandes villes.



Mais dans ce contexte démographique sans précédent, une question revient régulièrement sur le devant de la scène : les seniors doivent-ils être contrôlés pour vérifier leur aptitude à la conduire ? La réponse est non, mais rien ne les empêche de réviser eux-mêmes le code de la route !



En effet, ce dernier évolue régulièrement et de nombreuses nouveautés sont apparues au cours des derniers mois : la limitation de vitesse à 80 km/h, les nouveaux modes de déplacement (par exemple la trottinette électrique) ou encore les aides à la conduite telles que l’AFU, l’AFIL ou l’e-CALL.



Les conducteurs de 70 ans et plus doivent-ils mettre un macaron "senior" sur leur voiture



Qu’il s’agisse de réviser pour passer (ou repasser) son examen du code de la route ou de simplement vouloir remettre à jours ses connaissances (surtout quand elles dates de quatre ou cinq décennies), ce questionnaire gratuit aborde de nombreuses thématiques à travers 40 questions à choix multiples. Il est accessible sur le site de l'entreprise.



Rappelons que depuis 2016, l’examen du code de la route est privatisé et le passage de celui-ci s’effectue désormais dans des centres d’examen agréés tels que La Poste, Objectif Code (société SGS),

Dekra ou encore Point Code.



Pour l’anecdote, début février 2019, le prince Philip, 97 ans, avait renoncé à la conduite à l'âge de 97 ans suite à un accident qu’il avait causé. Le prince était au volant de son Land Rover Freelander lorsqu’il est sorti de route ; il a percuté une Kia dans laquelle se trouvait deux femmes et un bébé. La passagère a eu le poignet cassé, la conductrice quelques coupures et le bébé est sorti heureusement indemne. Le prince n’a rien eu également.



