Les conducteurs de 70 ans et plus doivent-ils mettre un macaron "senior" sur leur voiture

La question : « Je vais bientôt avoir 70 ans et je conduis quotidiennement. J'ai entendu dire que je devrai coller un macaron spécial « Senior » sur ma voiture. Confirmez-vous cette information ? »





Source La réponse de Service-public : « Il s'agit d'une fausse information. Il n'est pas envisagé de rendre obligatoire l'apposition d'un macaron « S » à l'arrière des véhicules conduits par des personnes ayant plus de 70 ans. »Si l'apposition d'un insigne particulier sur leur automobile n'est pas obligatoire lorsque les conducteurs avancent en âge, il leur est néanmoins conseillé de consulter régulièrement un médecin pour vérifier leur état de santé et aussi d'adapter leur conduite si nécessaire, les aptitudes requises se modifiant avec l'âge.En effet, les seniors représentent 25 % des personnes tuées dans un accident de la route alors qu'ils constituent 19 % de la population.: Il existe des macarons pour la conduite accompagnée et pour les nouveaux conducteurs (« A »).









