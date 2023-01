Seniors : des exercices réguliers avec des poids entraineraient un risque de décès plus faible Longtemps, les poids et haltères ont été associés à la « gonflette ». Aujourd’hui, les preuves scientifiques des bienfaits des exercices de poids et haltères s’accumulent. D’après une nouvelle étude publiée en ligne dans le British Journal of Sports Medicine, ce type d’exercice pourrait être lié à un risque plus faible de décès, toutes causes confondues, à l'exception du cancer. Le point avec l’Association Française de Chiropraxie.









Une routine d'exercice à adopter Associer des exercices de poids et d’haltères aux activités aérobiques pourrait en augmenter les bienfaits sur la santé, selon les résultats de l’étude.



Les directives actuelles sur l'activité physique pour tous les adultes recommandent au moins 150 minutes hebdomadaires d'activité aérobique d'intensité modérée ou un minimum de 75 minutes d'activité aérobique de forte intensité.



Il est également recommandé à tous les adultes de pratiquer des activités qui font travailler tous les principaux groupes musculaires. Pourtant, si l'exercice d’aérobie est systématiquement associé à une diminution du risque de décès, on ne sait pas si l'exercice avec des poids et haltères peut avoir des effets similaires.

Une étude pour comprendre l'impact des exercices avec poids les chercheurs ont évalué séparément et conjointement l'impact de l'exercice avec des poids et des activités aérobiques sur le risque de décès chez les personnes âgées.



Ils se sont appuyés sur les participants au dépistage du cancer de la prostate, du poumon, du côlon et de l'ovaire. Cette étude a débuté en 1993 et comprend 154.897 hommes et femmes âgés de 55 à 74 ans provenant de 10 centres anticancéreux différents aux États-Unis.



En 2006, il a été demandé à 104.002 participants s'ils avaient fait de l'exercice avec des poids et haltères au cours de l'année écoulée et, si oui, à quelle fréquence ils l'avaient fait (de moins d'une fois par mois à plusieurs fois par semaine). Ils ont également été interrogés sur la fréquence, la durée, et l’intensité de leurs activités physiques au cours de l'année écoulée.



L'intensité modérée a été décrite comme "une activité qui vous fait transpirer légèrement ou qui augmente votre respiration et votre rythme cardiaque à des niveaux modérément élevés" et l'activité vigoureuse comme "une activité suffisamment intense pour vous faire transpirer ou augmenter votre respiration et votre rythme cardiaque à des niveaux très élevés".



Quatre groupes d'activité ont été créés sur la base du nombre total de minutes hebdomadaires d'activité physique : (1) inactif, 0 minute ; (2) insuffisant, 1 à 149 minutes ; (3) suffisant, 150+ minutes d'activité modérée ou une quantité équivalente d'activité vigoureuse ; et (4) très actif, 301 minutes ou plus d'activité modérée ou une quantité équivalente d'activité vigoureuse.



Au total, les réponses de 99.713 personnes ont été incluses dans l'étude finale, dont 28.477 sont décédées sur une période moyenne de 9,5 ans de suivi. Leur âge moyen au début de la période de surveillance était de 71 ans, et leur IMC était de 27,8, qui est défini comme une surcharge pondérale.



Près d'un répondant sur quatre (23%) a déclaré avoir pratiqué une activité d'haltérophilie ; 16% ont dit faire de l'exercice avec des poids régulièrement entre une et six fois par semaine. Près d'un tiers (32%) des personnes interrogées étaient suffisamment actives sur le plan aérobique, respectant (24%) ou dépassant (8%) les recommandations en matière de MVPA (moderate to vigourous physical activity).



Dans l'ensemble, l'exercice avec des poids et haltères était associé à un risque de décès inférieur de 9 à 22%, en fonction de la quantité : par exemple, l'utilisation de poids et haltères une ou deux fois par semaine était associée à un risque inférieur de 14%.



De même, parmi les personnes qui ne faisaient pas d'exercice avec des poids, l'activité aérobie était associée à une diminution de 24 à 34% du risque de décès, toutes causes confondues, par rapport aux personnes qui ne déclaraient ni MVPA ni exercice avec des poids. Mais le risque de décès le plus faible a été observé chez les personnes qui ont déclaré pratiquer les deux types d'activité physique.



Le niveau d'éducation, le tabagisme, l'IMC, et l'origine ethnique n'ont pas modifié de manière significative les associations observées, mais le sexe l'a fait : les associations étaient plus fortes chez les femmes.



L'étude s'est concentrée uniquement sur les poids, mais il existe d'autres types d'exercices de renforcement musculaire, affirment les chercheurs, qui citent les exercices callisthéniques, qui comprennent les pompes et les squats, le Pilate et les exercices pliométriques, qui comprennent les sauts groupés et les burpees.



« Nous constatons que le risque de mortalité semble être le plus faible chez les personnes qui pratiquent l’aérobie et les exercices avec des poids, ce qui étaye fortement les recommandations actuelles », constatent les chercheurs de l’étude.



« Les adultes âgés auraient probablement intérêt à ajouter des exercices d'haltérophilie à leur programme d'activité physique », concluent-ils.



Article publié le 10/01/2023 à 01:00 | Lu 153 fois