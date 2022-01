Article publié le 26/01/2022 à 02:42 | Lu 63 fois Seniors : de l'art d'aménager votre jardin...





Fin janvier déjà ! Et l’idée du printemps qui arrive nous fait frémir de joie. Doucement, il va être temps de penser à renouveler le salon extérieur, mais aussi, à réaménager son jardin pour qu’il soit adapté au mieux au statut « senior ». Voici donc quelques pistes qui vous aideront dans votre projet.

Créer de grandes allées

Dans votre projet de réaménagement du jardin, optez tout d’abord pour une configuration plus aérée. Les bordures devront être à la fois nettes et larges, afin d’optimiser la tonte et laisser le passage d’un fauteuil roulant -en cas de besoin. Dans ce dernier cas, sachez qu’il vous faudra des plans inclinés et la largeur des allées devra être d’un minimum de 120 cm.



Attention aussi à ne pas choisir un revêtement qui puisse être glissant, à l’exemple des pavés. Au contraire, optez pour quelque chose qui soit stable. Dans la même optique, veillez à ce que la pente ne dépasse pas les 5% dans votre jardin. Dans le cas où elle avoisinerait les 4%, un palier de repos devra être prévu dans les contours et ce, tous les dix mètres. L’idée restant de toujours faciliter le passage.



Tout faire pour éviter les chutes

Pour éviter les chutes, il est important, en plus d’élargir les allées, de vérifier que les diverses surfaces soient en bon état. Il faut donc réparer les fissures et aplanir les éventuelles bosses. Des plaques antidérapantes peuvent aussi être installées à des endroits stratégiques, de même que des mains courantes ou des rampes (comme dans votre logement).



Si vous avez pour projet de changer votre table et vos chaises, sachez qu’il est possible de trouver du



Pour éviter les chutes, n’oubliez pas non plus de disposer des lampes équipées de détecteurs un peu partout dans le jardin, de façon à ne pas laisser un espace dans l’obscurité totale. Et si vous voulez être certain de ne pas passer à côté des marches, les bandes fluorescentes à coller peuvent être aussi une bonne astuce.



Déléguer les tâches complexes et fatigantes

Si tondre la pelouse vous demande trop d’efforts, pourquoi ne pas engager quelqu’un pour le faire ? Vous préserverez ainsi votre dos et pourrez profiter tranquillement de votre terrasse. Et si vous tenez à tout faire vous-même, vous pourrez toujours vous tourner vers la tondeuse-robot.



Profitez-en aussi pour installer un système d’arrosage automatique qui vous évitera d’avoir à porter votre arrosoir et à vous baisser. Ce système sera parfait pour les espaces sensibles de votre jardin et nécessitant de recevoir de l’eau au quotidien.



Optimiser son potager

Si vous adorez votre potager et que ne plus le faire vous rend triste, pourquoi ne pas vous tourner vers des cultures nécessitant peu d’entretien ? Le trio magique « tomates, salade et radis » sera parfait dans ce cas.



