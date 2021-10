Article publié le 04/10/2021 à 10:15 | Lu 244 fois Senioriales : inauguration d'une résidence services seniors "high-tech" dans le Val d'Oise





Sannois est la première résidence du groupe Senioriales dans laquelle a été déployée une domotique et une télé-bienveillance dédiées. Conçu spécialement pour les seniors autonomes, ce nouveau service

baptisé Félicie Smart Home s’annonce « unique » sur le marché. Détails de ce concept de logements 3.0 haute technologie destiné à assurer confort, bien-être et sécurité à ses résidents.

On le sait, les seniors, bien qu’autonomes, ne sont pas à l’abri d’un accident de la vie domestique... Dans ce contexte, le service Félicie Smart Home a été pensé et conçu pour répondre à cette problématique bien réelle.



Dans cet esprit, chaque de cette résidence de Sannois dans le Val d’Oise a été entièrement équipé et chaque résident peut ainsi « piloter » son logement 3.0 facilement grâce à une box tactile. Cette dernière permet de moduler à sa convenance le chauffage, la lumière des chambres et des salles d’eau et de piloter les volets roulants.



Par ailleurs, ils comportent des équipements de confort auxquels s’ajoutent des fonctions de sécurité avec des détecteurs de fumée et des détecteurs de chute.



« Le maintien à domicile est reconnu comme l’une des causes premières du bien-vieillir. Grâce à cet engagement, et notamment à travers le LAB Senioriales et le projet Félicie Smart Home, nous sommes aujourd’hui en mesure, grâce à la domotique et la télé-bienveillance, de faciliter leur vie au quotidien et de leur assurer encore davantage de sécurité au sein de leur logement » souligne Benjamin Misery, PDG de Senioriales.

Et de poursuivre : « (…) Nos résidents, ici à Sannois, nous disent qu’ils sont très satisfaits de bénéficier de ce service1. Une reconnaissance qui me fait chaud au cœur ainsi qu’à toutes les équipes de Senioriales qui ont travaillé durant plusieurs années sur ce magnifique et si utile projet ».



Rappelons que le LAB est le pôle Innovation Senioriales. Ce dernier a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des seniors en co-développant avec eux, leurs aidants et des partenaires, des produits et services innovants, simples d’utilisation, accessibles au plus grand nombre, valorisants, et qui génèrent davantage de liens humains. Le LAB travaille actuellement sur 3 thématiques : l’habitat, le lien social et la santé.



Félicie Smart Home apparaît donc comme un outil primordial pour participer au bien-vieillir des

résidents et leur assurer une autonomie et une sécurité qui les rassurent ainsi que leurs proches

et qui facilite leur maintien à domicile, à distance d’autres types d’hébergement comme les

maisons de retraite.



Comme le précise l’ergonome Sarah Couillaud, spécialiste des systèmes qui permettent d’améliorer le quotidien des personnes à leur domicile : « tous les services intelligents et technologiques mis en place

dans cette résidence sont indéniablement des éléments de sécurité et de confort qui répondent

aux besoins des résidents. La sécurité, c’est bien sûr, le détecteur de chute mais aussi le chemin

de lumière qui leur permet de se déplacer facilement la nuit ou une serrure connectée qui permet

d’entrer rapidement dans l’appartement en cas de problème ».



Et d’ajouter : « les seniors gagnent en sérénité et cela participe à leur bien-être psychique. Cela crée un environnement sécurisant qui est renforcé par des technologies de confort comme le fait de pouvoir allumer ou programmer les lumières et les volets ou encore réguler un radiateur, tout cela à distance avec une centrale tactile ou une application smartphone. Autant d’équipements qui facilitent énormément le quotidien des seniors et qui permettent un maintien à domicile plus long. »









