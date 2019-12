Article publié le 10/12/2019 à 01:00 | Lu 104 fois Seniordome : une conciergerie pour les plus de 65 ans L’une des grandes tendances de notre société est de s’orienter vers le développement des services. Des services de plus en plus innovants et présents dans notre quotidien qui vont aider tout un chacun mais aussi et peut-être surtout, les seniors. Dans ce contexte, la société lyonnaise Seniordome vient de lancer son service de concierge dédié aux plus de 65 ans.

A l’origine, les systèmes de conciergerie pour particuliers se sont développés dans le domaine du luxe avec l’arrivée de sociétés proposant à leurs clients aisés, des services leur permettant de gagner du temps et de ne pas avoir à se soucier, qui de trouver un cadeau pour madame, qui d’acheter une place de concert, qui de réserver un restaurant.



Des services que l’on retrouve également avec les cartes de paiement haut de gamme (American Express Platinum par exemple) qui offrent une ligne de téléphone spécifique qui permet à ces clients CPS+ d’avoir accès des services de qualité sur un simple coup de téléphone.



Mais de nos jours, avec l’avènement de cette société de plus en plus tournée vers les services et avec parallèlement, le développement du web et des applications qui vont avec, les sociétés de conciergerie se sont démocratisées. Dernière en date ? Seniordome.



Pourquoi ? Parce que les personnes âgées ont souvent du mal à trouver les services adaptés à l’instant où elles en ont besoin. Et parce qu’elles ne savent pas toujours à qui s’adresser ou comment trouver les coordonnées de la personne à contacter. Toutes ne sont pas des pros du web…



Dans la pratique, ce service propose un système d’interlocuteur unique : les ainés sont donc accompagnés par un majordome personnel disponible pour faciliter la vie des anciens et de leurs familles. Santé, sécurité, petits services du quotidien, tâches administratives, déplacements en tout genre, demandes de travaux de petite envergure…



« Que ce soit pour se faire livrer son bouquet de fleurs favorites, se faire ramener une baguette de pain fraîchement sortie du four, ou demander le remplacement de son radiateur défectueux, il n’y a qu’à contacter son majordome pour qu’il se charge de trouver la solution et le prestataire adéquat » assurent les concepteurs de ce nouveau projet.



Naturellement, il s’agit d’un service payant : de 39 à 240 euros par mois en fonction du nombre d’appel, du type d’appel et des plages horaires possibles. Ces abonnements sont sans engagement et sont soumis au crédit d’impôt ou simplement déductibles de la situation fiscale, à hauteur de 50%. ù et



Par téléphone : 09 53 20 34 02











Dans la même rubrique : < > Alzheimer : 4 initiatives pour accompagner les malades et leurs aidants Prise en charge des personnes âgées : comparaison entre le Danemark et la France