Article publié le 05/12/2019 à 03:35 | Lu 43 fois Seine-et-Marne : seniors, n'ouvrez pas aux inconnus ! Face à la recrudescence des vols par ruse en Seine-et-Marne en 2019, le Département a lancé une campagne de sensibilisation à l'intention des personnes âgées qui sont particulièrement touchées par ces pratiques… Et ce qui est vrai dans ce département l’est également dans d’autres.

On le sait, les vols par ruse ou vols à la fausse qualité ciblent très souvent les personnes isolées, dépendantes et fragilisées. Donc les ainés. Faux plombiers, faux pompiers ou policiers en tenue, faux agents de La Poste, etc. : différents types de scénarios existent et ces réseaux de bandits sans foi ni loi sont très organisés et souvent mobiles. Et savent pertinemment que les personnes âgées sont des « proies » faciles.



Selon le département, pour les neuf premiers mois de l'année 2019, la gendarmerie a constaté 148 faits en Seine-et-Marne et la police en a recensé 91. Et comme tous les ans, la période des fêtes laisse craindre des chiffres encore plus alarmants…



Président d'un territoire qui compte plus de 18% de plus de 60 ans, Patrick Septiers estime -à raison d’ailleurs- que la sécurité des seniors s'inscrit dans la politique globale du maintien à domicile prônée par le Département. D’où le lancement de cette campagne de sensibilisation à l’intention des personnes âgées qui se doivent d’être prudente…

​Une règle d'or pour éviter les vols par ruse : identifiez vos visiteurs ! Et appelez le 17 en cas de doute. Conseils préventifs : comment éviter le vol par ruse ?



- Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seul(e) (par exemple “veuve X”). Mentionnez uniquement votre nom de famille.



- Prenez garde aux personnes se présentant comme policiers, pompiers, agents des eaux, de l’électricité ou du gaz. N’ouvrez pas sans avoir vérifié la détention d’un carte professionnelle ou d’un ordre de mission : un uniforme n’est pas une preuve, un bleu de travail non plus. N’hésitez pas à demander de la glisser sous la porte. A défaut, refusez toujours l’accès.



- Si quelqu’un prétend être de la police ou de la gendarmerie, appelez votre commissariat ou votre gendarmerie ou faites le 17 et demandez si l’agent en question est bien de service. Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous donne la personne qui se présente à vous. Il peut s’agir du numéro d’un complice.



- Il est recommandé d’installer une chaîne à la porte. Il s’agit d’un premier obstacle pour les voleurs.



- Ne laissez jamais une personne seule dans votre domicile. Accompagnez la dans tous ses déplacements à l'intérieur de votre domicile.



- Ne montrez jamais à un inconnu l’endroit où vous mettez vos valeurs ou vos bijoux.



- Soyez très vigilants envers les personnes susceptibles de vous proposer des services à domicile. Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Pour tout démarchage à domicile, un contrat de vente doit être conclu et aucun paiement ne peut être exigé pendant 7 jours sachant que le délai de rétractation est désormais de 14 jours ouvrés.



Si malgré tout, vous êtes victime d'un vol, tenez compte des conseils suivants :



- En cas d’agression, ne jamais résister, pour ne pas provoquer de réactions violentes des agresseurs.



- Déclarer immédiatement le vol au 17. Dans la mesure du possible, ne touchez à rien et ne rangez rien. Ne laissez entrer personne avant l'arrivée de la police. Donnez un signalement aussi précis que possible du ou des auteurs, et expliquez comment ils ont opéré. Ces éléments et votre rapidité de réaction peuvent permettre une enquête de police et contribuer à mettre fin à ces agissements.



Police / Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SAMU : 15











