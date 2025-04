L'argent et les vieux de Véronique Fournier (essai) Les éditions Michalon ont récemment publié l’essai de Véronique Fournier intitulé L’argent et les vieux (208 pages ; 18 euros) qui s’interroge sur l’argent et les seniors et surtout, sur les services dont ils auront besoin un jour lorsqu’ils deviendront dépendants. Qui paiera alors la facture… PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/04/2025





Dernier en date, aux éditions Michalon, l’essai de Véronique Fournier intitulé



Et l’auteur de s’interroger : « les vieux sont-ils riches ? Pas toujours assez pour s'offrir les services dont ils ont besoin s'ils deviennent dépendants... Alors qui paie la facture ? Qu'en sera-t-il demain lorsqu'ils seront deux fois plus nombreux, et pour certains bien plus pauvres qu'aujourd'hui ? ».



Pour tenter de répondre à ces questions fondamentales pour l’avenir de notre pays, l’auteur a interviewé des économistes, des chercheurs, des élus ou encore des acteurs du care…



Avec les membres de son association La Vie vieille, Véronique Fournier nous explique les raisons de l'impasse sociale, économique et financière dans lesquelles se trouvent les politiques publiques du grand âge.



