Article publié le 07/01/2021 à 01:00 | Lu 309 fois Sécurité routière : tout savoir sur les pneus en hiver





Pneus cloutés, chaînes, pneus neige... Retrouvez avec la Sécurité routière tout ce qu'il faut savoir sur la question des pneus au moment de prendre la route en cette période hivernale.





L'utilisation des pneus contact ou pneus neige, qui possèdent une structure et des crans sculptés conçus pour une adhérence maximale, n'est par contre pas réglementée.



Pour leur part, les chaînes sont autorisées sur les route enneigées, quelle que soit le moment de l'année. Elles sont obligatoires (au moins sur les deux roues motrices) sur les tronçons de routes munis du panneau B26 équipements spéciaux obligatoires.



Sur les tronçons de route délimitées par le panneau B26, l'utilisation des pneus neige reste néanmoins autorisée dès lors que la mention pneus neige admis est explicitement mentionnée. Si cette mention n'est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes.



Et si vous vous déplacez en Europe, le Centre européen des consommateurs France vous rappelle les règles d'utilisation des pneus hiver dans différents européens :

- obligatoires en Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Suède et Slovénie ;

- obligatoires sous certaines conditions en Allemagne, Autriche, Luxembourg, Norvège, République Tchèque, Roumanie et Slovaquie ;

- non obligatoires sauf si panneau de signalisation en Espagne, France et Italie ;

- non obligatoires en Belgique, à Chypre, au Danemark , en Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Pologne, au Portugal, Royaume Uni et Pays-Bas.



A savoir : à compter du 1er novembre 2021, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes montagneuses. Retrouvez ici plus d'informations sur cette prochaine obligation.



Source Les pneus cloutés ou à crampons peuvent être utilisés jusqu'au dimanche 28 mars 2021. Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent modifier cette date.L'utilisation des pneus contact ou pneus neige, qui possèdent une structure et des crans sculptés conçus pour une adhérence maximale, n'est par contre pas réglementée.Pour leur part, les chaînes sont autorisées sur les route enneigées, quelle que soit le moment de l'année. Elles sont obligatoires (au moins sur les deux roues motrices) sur les tronçons de routes munis du panneau B26 équipements spéciaux obligatoires.Sur les tronçons de route délimitées par le panneau B26, l'utilisation des pneus neige reste néanmoins autorisée dès lors que la mention pneus neige admis est explicitement mentionnée. Si cette mention n'est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes.Et si vous vous déplacez en Europe, le Centre européen des consommateurs France vous rappelle les règles d'utilisation des pneus hiver dans différents européens :- obligatoires en Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Suède et Slovénie ;- obligatoires sous certaines conditions en Allemagne, Autriche, Luxembourg, Norvège, République Tchèque, Roumanie et Slovaquie ;- non obligatoires sauf si panneau de signalisation en Espagne, France et Italie ;- non obligatoires en Belgique, à Chypre, au Danemark , en Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Pologne, au Portugal, Royaume Uni et Pays-Bas.: à compter du 1er novembre 2021, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou de chaînes en période hivernale dans certaines communes montagneuses. Retrouvez ici plus d'informations sur cette prochaine obligation.







Dans la même rubrique < > Oscaro lance sa gamme de consommables Mobisenior.fr : pour faciliter la conduite des ainés et rendre les routes plus sûres Comment économiser sur son budget auto ?