Sécurité domestique : pourquoi conserver les produits ménagers dans leurs emballages d'origine ? Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de transférer un nettoyant domestique dans un autre contenant que celui d'origine, qui n'était pas conçu à cet effet. Savez-vous qu'un tel geste n'est pas sans risque et qu'il peut entraîner de sérieux problèmes de santé ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) souligne l'importance de suivre certaines mesures préventives afin d'assurer votre sécurité et celle de votre entourage.





Pour minimiser les accidents domestiques impliquant des substances chimiques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) conseille vivement :

de conserver les produits dans leur emballage d'origine afin de ne pas perdre les instructions et les mises en garde qui sont cruciales pour que les centres anti-poison ou les professionnels de santé puissent évaluer correctement le danger toxicologique et déterminer le traitement adéquat ;

afin de ne pas perdre les instructions et les mises en garde qui sont cruciales pour que les centres anti-poison ou les professionnels de santé puissent évaluer correctement le danger toxicologique et déterminer le traitement adéquat ; dans le cas où il est impératif de changer de contenant, de noter lisiblement sur le nouveau récipient le nom du produit initial, de préciser si une dilution a été effectuée et de photographier le code UFI du produit (ce numéro unique de 16 chiffres, situé à proximité du nom ou des avertissements sur les risques, est utilisé par les centres anti-poison pour identifier le produit et sa composition) ;

si l'article a été acquis en vrac, d'opter pour un récipient adéquat, en réutilisant l'emballage original si faisable, et d'y apposer l'étiquette fournie par le distributeur ou une marque indiquant les informations nécessaires (dénomination du produit, consignes d'utilisation, numéro de lot, etc.) ;

de placer les produits reconditionnés hors de la portée des enfants, idéalement dans un meuble verrouillé ;

de stocker nourritures et boissons séparément des produits d'entretien, et de s'abstenir de mettre ces derniers dans le réfrigérateur.

Il est important de souligner





Suite à l'examen des appels reçus par les centres anti-poison, l' ANSES a identifié 33 650 incidents dus au reconditionnement entre 2017 et 2021 , ce qui correspond à environ 6 000 incidents annuels. Dans la plupart des cas, les ingestions étaient soit asymptomatiques, soit de faible sévérité.



Toutefois, 108 incidents graves ont été signalés, dont 17 concernaient des enfants de moins de 15 ans. Cinq décès ont été rapportés, y compris celui d'un enfant de trois ans.





À retenir



En cas d'ingestion d'une substance nocive , il est impératif de contacter immédiatement :



- le 15, le 18 ou le 112 (le 114 pour les personnes ayant des difficultés auditives) ;

- le 01 45 42 59 59 pour joindre un centre anti-poison (numéro d'urgence accessible à tout moment, jour et nuit, toute la semaine).







