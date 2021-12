Article publié le 07/12/2021 à 01:00 | Lu 125 fois Sécurité des seniors à domicile : comment réaménager sa maison ?





L’idée de vivre dans une maison de repos ou de retraite n’est pas toujours des plus plaisantes... Alors, pour rester le plus longtemps chez soi, mieux vaut réaménager sa maison afin que la sécurité et le bien-être soient garantis. Nous vous proposons ici de découvrir quelques astuces qui vous aideront dans cette démarche.

Revoir la disposition et l’aménagement de la salle-de-bain

Se déplacer et se mouvoir dans une salle-de-bain n’est pas toujours aisé ; ce, que l’on soit âgé ou non d’ailleurs. A ce titre, les risques de glissade et de chute ne sont pas anodins ! Voici donc quelques astuces pour assurer votre sécurité dans cette pièce.



L’espace douche doit être visible et facilement accessible. Pour cela, privilégiez les douches à l’italienne. En plus d’être tendance, elles ne possèdent pas de marche et elles sont plus spacieuses. Vous pourrez donc facilement y installer un tabouret et une barre d’appui.



Pensez également à poser un revêtement anti-dérapant qui vous évitera une chute quand le sol est mouillé. Pour cela, vous pouvez opter pour du PVC ou du béton. Et si vous ne souhaitez pas tout refaire, appliquez simplement un produit antidérapant sur le carrelage.



Le monte escalier, l’indispensable aménagement des maisons à étages

L’élément indispensable pour une maison à étages reste le monte escalier. Cela vous facilitera la vie au quotidien et vous évitera de tomber dans les escaliers ! Ce dispositif motorisé est équipé d’une assise, ce qui assure une bonne stabilité lors des montées et des descentes. L’appareil doit être fixé aux murs et aux marches via des rampes.



Réaménager sa maison

Par exemple, il est préférable d’installer des portes coulissantes. Elles permettront de gagner de l’espace et de faciliter l’éventuel passage de fauteuils roulants. Grâce aux nouvelles technologies, certaines portes peuvent être automatisées à l’aide d’un capteur de mouvements ou d’une télécommande.



Veillez aussi à placer des mains courantes dans des endroits stratégiques comme les toilettes par exemple. Celles-ci ne sont pas forcément réservées aux escaliers ou à la douche et elles vous aideront à vous déplacer ou à vous redresser.



