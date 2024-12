Seconde édition du Prix Universitaires Yves Journel pour l'innovation en faveur du grand âge A l'occasion de la deuxième cérémonie de remise du Prix Fondation DomusVi – Yves Journel, le jury* a récompensé trois ouvrages de recherche universitaire ainsi qu’une start-up innovante pour encourager les jeunes talents et soutenir la recherche et l'innovation sur le grand-âge et lien intergénérationnel. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/12/2024

Convaincue de la force de changement et d’innovation que sont les jeunes générations et du rôle central de nos aînés dans la transmission des savoirs et le maintien de repères essentiels de notre société, la Fondation DomusVi réaffirme son engagement pour créer des liens forts entre les générations et soutenir les jeunes talents engagés pour le bien-vieillir.



Encourager la recherche universitaire sur le grand âge et le lien intergénérationnel

En partenariat avec la Chaire Transitions démographiques, Transitions économiques (TDTE), le jury 2024 a récompensé :

• Anton Paumelle, catégorie meilleure thèse : « Le vieillissement de la population, un renouveau pour les bourgs ruraux français ? » soutenu à l'EHESS.



• Marie Cerejo, catégorie meilleur mémoire « L'accompagnement des personnes vieillissantes porteuses d'un handicap intellectuel durant leur retraite de travailleur en établissement spécialisé », soutenu à l'institut Léonard de Vinci.



• Clémence Quibel, catégorie coup de cœur : « Les proches aidants de personnes âgées résidant en EHPAD. Influence du parcours de l'aidant sur son vécu et son implica7on », soutenu à l'université de Bourgogne.



Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler certains aspects cruciaux de l’accompagnement du vieillissement et notamment le rôle essentiel des proches-aidants qui œuvrent chaque jour pour le bien-être de nos aînés.



« Prendre en compte l’expérience acquise par les aidants, leur connaissance intime de la personne et de son histoire, est indispensable pour garantir un accompagnement véritablement adapté et respectueux », souligne Clémence Quibel, lauréate du Prix coup de cœur du jury.



Soutenir l’innovation et de jeunes start-up en faveur du bien vieillir

Dans le cadre de cette seconde édition, la Fondation lance cette année son Prix Innovation pour soutenir les jeunes pousses de l’écosystème tech et les initiatives innovantes au service du bien-vieillir pour les personnes âgées et du lien intergénérationnel.



Après avoir reçu quatre startup présélectionnées lors de l’évènement « Pitch ta startup », le jury, composé de professionnels du grand-âge et de membres de la Fondation DomusVi a décerné́ le prix innovation – startup à Arbitryum.



Une entreprise de l’Économie sociale et solidaire qui redéfinit les standards du secteur du grand-âge et renforce la place des aînés en proposant de nouvelle méthode de mesure et d’évaluation de la qualité de vie en Ehpad, en construction avec les résidents, leurs familles et le personnel soignant.



« Ce prix est une immense reconnaissance pour le travail que nous accomplissons avec Arbitryum.



Il met en lumière des enjeux souvent invisibles, comme le droit au choix ou le bien-être des personnes âgées, et montre qu’ils méritent une attention collective.



Nous avons un rôle à jouer pour transformer leurs lieux de vie en espaces où chacun peut s’épanouir pleinement. » explique Sabrina Albayrak, co-fondatrice d’Arbitryum.



*présidé par Jean-Hervé Lorenzi, président de la Chaire Transitions Démographiques, Transitions Économiques, fondateur du Cercle des Économistes et président des Rencontres d’Aix.







