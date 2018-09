Article publié le 13/09/2018 à 10:07 | Lu 133 fois Se remettre à l'exercice physique avec les chiropracteurs ! L’Association Française de Chiropraxie (AFC) propose une session de rattrapage pour progressivement se remettre à l’exercice. Marchez, étirez-vous et hydratez-vous en conséquence. Et n’oubliez pas qu’il n’y a pas d’âge pour faire du sport. Il faut juste adapter l’effort à ses capacités du moment.

« Reprendre une activité physique peut faire partie des bonnes résolutions de rentrée. Il est important d’opter pour une activité physique adaptée à l’état de santé. Pour conserver sa motivation, choisir une activité proche de chez soi et être accompagné d’un proche » conseille Audrey Yargui, chiropracteur.



1. Marchez !

Marcher améliore l’élasticité des vaisseaux, les protégeant ainsi de la formation d’anévrisme ou de la rupture. Commencez par marcher 600 mètres, 300 à l’aller et pareil au retour, trois fois par semaine pendant un mois.



Après cela, doublez la distance et efforcez-vous d’atteindre une distance de 2km, trois fois par semaine. Attendez-vous à ressentir des courbatures dans les mollets et les cuisses la première semaine. Si la douleur est trop importante, parlez-en à votre chiropracteur.



2. Etirez-vous !

Il est essentiel de s’étirer afin d’éviter de se voûter du fait du raccourcissement des ligaments. Etirez le bas de votre dos en vous asseyant au bord d’une chaise, les pieds au sol, le dos bien droit et les mains sur les cuisses. Penchez-vous légèrement en prenant appui sur vos bras.



Descendez doucement jusqu’à sentir les muscles s’étirer. Maintenez la position 20 secondes et relâchez. Etirez doucement les muscles de l’aine, en vous asseyant en tailleur, à même le sol ou sur un coussin.



Finissez par étirer les muscles de l’arrière des jambes. Restez assis à même le sol, les jambes tendues. Relevez la pointe des pieds vers vous et penchez votre buste doucement et progressivement vers l’avant.



3. Hydratez-vous en conséquence

Assurez-vous de boire assez d’eau. Au moins 30 ml d’eau par kilo de poids, soit 1,8 litre par jour pour 60 kg. Ajoutez à cela 0,5 à 1 litre d’eau par heure d’activité physique.



Rappelons que la chiropraxie, médecine manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations, permet de prévenir des blessures qui pourraient se manifester suite à une répétition intense de mouvements et d’efforts. Les chiropracteurs utilisent une gamme de techniques pour réduire la douleur, améliorer la fonction et augmenter la mobilité, y compris la manipulation de la colonne vertébrale. En plus du traitement manuel, les chiropraticiens sont en mesure d'offrir un ensemble de soins comprenant des conseils sur l'auto-assistance, des exercices thérapeutiques et des changements de style de vie.



A l’occasion de la journée mondiale de la colonne vertébrale le 16 octobre prochain, les chiropracteurs de l’Association Française de Chiropraxie offrent, du 15 au 19 octobre sur rendez-vous, un bilan chiropratique pour vous (re)mettre au sport dans les meilleures conditions ! Lors de ces séances, les chiropracteurs pourront délivrer des conseils et recommander des exercices.

Trouvez le chiropracteur le plus proche sur www.chiropraxie.com pour prendre rendez-vous (ou sur l’application Malodo)









Dans la même rubrique : < > Bluetens : l'électrothérapie nomade contre la douleur Ricinctura : une ceinture anti-inflammatoire à l'huile de ricin