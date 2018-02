Article publié le 21/02/2018 à 03:25 | Lu 103 fois Scottage se lance dans la vente à domicile La marque de vêtements Scottage (120 magasins en France / groupe Beaumanoir) qui s’adresse principalement aux femmes de 50 ans et plus, se lance dans un nouveau canal de distribution : celui de la vente à domicile.

D’une manière générale, la vente à domicile a toujours séduit la clientèle senior. Pratique, pas besoin de se déplacer ; intime, on peut essayer en toute discrétion et en prenant son temps, ce canal de commercialisation est fortement plébiscité par les femmes de 50 ans et plus. Notamment en province.



Scottage, une marque qui se positionne dans le moyen de gamme, l’a bien compris. Depuis quelques semaines, l’enseigne recrute des conseillères de vente qui organiseront dans les mois à venir, des réunions à domicile ou dans des salles polyvalentes pour faire découvrir ces vêtements.



L’objectif, au-delà des ventes, étant de créer une véritable communauté de femmes autour de la marque dont certaines pourraient même devenir les ambassadrices ! D’ailleurs, certaines des conseillères de vente sont également des clientes qui voient dans ce travail, un complément de revenus.



« Nous souhaitons également développer notre notoriété et notre image, celle d’une femme dans l’air du temps qui assume ses cheveux gris » précise Nelly Barbeau, directrice des opérations de cette enseigne créée en 1990 puis rachetée en 2005 par le groupe breton Beaumanoir. Sa spécificité ? Le minutieux travail de coupe de ses vêtements adaptés aux différentes morphologies.



Depuis la fin de l’année 2017, Scottage collabore avec la styliste et blogueuse Isabelle Thomas en tant qu’ambassadrice et organisatrice de coachings mode dans les boutiques de son réseau.