Score seniors Force Plus : un nouvel outil pour la promotion de l'emploi des seniors Aujourd'hui, la Fédération Seniors Force Plus souhaite se démarquer en proposant un nouvel outil, le Score Seniors Force Plus, un index qui vise à améliorer les perspectives d'emploi des seniors et à encourager leur inclusion dans le marché du travail.







Plus concrètement, cet index de l'employabilité des seniors a été développé par la Fédération Seniors Force Plus. Dans la pratique, cet outil permet d’évaluer « avec précision et qualité », souligne le communiqué de presse, l’employabilité des seniors au sein des entreprises.



Pour ce faire, il fournit aux employeurs des informations essentielles pour prendre des décisions éclairées en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines. De plus, il vise à contribuer à lutter contre la discrimination liée à l'âge (le fameux âgisme qui gangrène notre société) sur le lieu de travail.



Les enjeux liés à l'employabilité des seniors sont de plus en plus pressants et appellent à une mobilisation de l’ensemble des acteurs :

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d'ici 2050, la part des personnes âgées de 55 à 64 ans dans la population active augmentera de 15 %.



• En France, les seniors (50 ans et plus) représentaient 31 % de la population active en 2019, contre 21 % en 1999 (source : INSEE).



• Malgré leur expérience et leurs compétences, les travailleurs seniors font face à des taux de chômage plus élevés que la moyenne, et seulement 36 % des personnes âgées de 55 à 64 ans travaillent en France (source : OCDE).



Au-delà du Score Seniors Force Plus, cette fédération invite les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les employeurs et la société civile à travailler en partenariat avec elle afin de promouvoir l'employabilité des seniors.



La Fédération Seniors Force Plus se revendique comme étant « le seul acteur indépendant proposant un index novateur pour l'amélioration des perspectives d'emploi des travailleurs seniors ».



Pour plus d'informations sur la Fédération Seniors Force Plus et sur notre nouvel index, veuillez visiter notre site web à www.seniorsforceplus.org

Article publié le 07/11/2023 à 01:00 | Lu 3609 fois



Dans la même rubrique < > De l'art de manager les seniors avant la retraite : le point avec Indeed, site internet spécialisé dans l'emploi Emploi des seniors : quels projets professionnels après 50 ans ?