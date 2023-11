Savoirs, éthique et grand âge : pour en finir avec la mise à l'écart des personnes âgées (livre) Dans le cadre de la démarche que Partage & Vie mène depuis 2019, cette fondation informe de la parution aux éditions PUF du quatrième volume de la collection Bibliothèque Partage & Vie. Cet ouvrage collectif sous la direction de Roger-Pol Droit et Delphine Langlet a pour titre « Savoirs, éthique et grand âge ». Il retrace les échanges de ceux qui accompagnent les personnes fragiles avec des philosophes, des médecins, des psychanalystes et des écrivains. Il est nourri d’exemples vécus et d’analyses. Disponible en librairie depuis le 8 novembre dernier.







Au moment où l’on compte de plus en plus de personnes âgées, il semble, paradoxalement, s’installer une indifférence et un déni du sujet. De fait, l’idée tout comme la réalité de la vieillesse demeurent difficiles à penser.



Notre époque, pour des raisons multiples, notamment l’âgisme, a mis à l’écart la réalité des vieillissements, au pluriel.



Mais une question revient régulièrement dans cette thématique : qu’est-ce qu’être vieux aujourd’hui ? Que faut-il savoir pour mieux accompagner les personnes âgées ? Quels sont les préjugés qui nous empêchent de voir la réalité souvent surprenante ou méconnue du grand âge et qui nous empêchent de le vivre pleinement ou de l’envisager lucidement ? Comment faire changer les mentalités pour combattre les méfaits de l’âgisme ?



Pour répondre à ces questions, le livre fait dialoguer les compétences et les points de vue des professionnels du soin, des personnes âgées, de leurs proches, ainsi que des experts –médecin, psychanalyste, philosophe, écrivain. Il met aussi en lumière les obstacles constitués par les idées toutes faites sur la vieillesse, et les pistes pour les transformer.



Dans la pratique, cet ouvrage se fonde sur des enquêtes menées dans les établissements, des ateliers thématiques et des débats interdisciplinaires conduits au cours des rencontres publiques des Estivales. La parole est donnée à celles et ceux qui d’habitude ne l’ont pas.



On y découvre, contre l’image négative devenue habituelle, les trésors d’attention, de dévouement, de joie et de vie qui existent dans les établissements pour personnes âgées. L’accent est mis également sur l’intergénérationnel et sur la nécessité de faire bouger le regard sur la vieillesse et le vieillissement.



Avec les contributions d’Yves Agid, Joëlle Aufresne, Geneviève Delaisi de Parseval, Éric Fiat, Claude

Jeandel, Dana Jourde, Liliane Lepoutre, Dominique Monneron, Anne Moszyk, Anna Perraudin, Jeannine Pépillo et Perla Servan-Schreiber.

