Article publié le 13/09/2018 à 09:57 | Lu 179 fois Santé : comment serons-nous soignés en 2030 2030 en matière de recherche et de développement dans le domaine de la santé, c’est déjà demain ! Pour sa 3ème édition, PharmaCité, l’Université des entreprises* du médicament explorera le 14 septembre prochain, la santé du futur. Pour l’occasion, un sondage exclusif d’Ipsos** sur les attentes des Français en matière de progrès thérapeutique vient d’être dévoilé. En voici les grandes lignes.

Selon ce nouveau sondage, pour près des deux-tiers (63%) des Français, les progrès en santé en 2030 viendront d’abord des nouveaux médicaments mis sur le marché.



De fait, nos compatriotes estiment dans leur très large majorité, que les progrès en santé d’ici douze ans, viendront des nouveaux traitements comme l’immunothérapie et la thérapie génique (pour 63% d’entre eux) et de la régénération des cellules (pour 59%). Les organes artificiels représentent 46% des réponses, la médecine préventive 40%, l’intelligence artificielle 19% et les applications de santé numérique ne récoltent qu’un petit 8%



Perçues également comme des sources de progrès pour le futur, la chirurgie assistée par des robots (23%), le recours à l’Intelligence Artificielle (19%) et les applications de santé numérique (8%) n’arrivent qu’en deuxième rang. Ceci montre la perplexité des sondés face au respect des données personnelles et au risque de déshumanisation de la relation entre les professionnels de santé (auxquels ils accordent par ailleurs, un très fort niveau de confiance) et les patients.



Si les progrès à venir reposent, selon les Français et toujours selon ce sondage, sur les nouveaux médicaments, c’est qu’ils s’avèrent être une réponse immédiate aux maladies qui les inquiètent le plus, au premier rang desquelles le tant redouté cancer.



Dans ce contexte, la personnalisation des traitements est également perçue comme une source potentielle de progrès pour une partie de la population un gros tiers de la population (38% des personnes interrogées).



La seconde question posée aux Français par Ipsos pour PharmaCité concerne la recherche sur le médicament et les maladies qu’elle permettrait de guérir d’ici 2030. Une très large majorité d’entre eux (83%) espère la guérison du cancer, loin devant une autre maladie qui inquiète significativement plus de la moitié des sondés : Alzheimer (53%). Les AVC arrivent en 3ème position (40%) devant le sida (37%) et les maladies rares (21%). La DMLA ne récoltant quant à elle qu’un petit 13%.



*organisée par le Leem le 14 septembre 2018 au Carrousel du Louvre. Plus de mille participants -chercheurs, professionnels de santé, patients, étudiants, industriels, startupeurs– sont attendus.

** Sondage Ipsos auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 2.000 personnes âgées de 18 ans et plus (méthode des quotas), interrogées par Internet, du 10 au 20 août 2018.









