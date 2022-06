Article publié le 16/06/2022 à 01:00 | Lu 45 fois Sans boussole, traversée d'Alzheimerland d'Aude Ceccarelli (livre)





L’auteur Aude Ceccarelli, consultante en écriture vivant à Paris publie le 20 juin prochain, « Sans boussole, traversée en Alzheimerland, être aidant aujourd’hui », un nouvel ouvrage (164 pages, 17 euros) dans lequel la jeune femme retrace le témoignage d’aidant Alzheimer et les différentes étapes de ce parcours du combattant : thérapies cognitives, accueil de jour et entrée en maison de retraite.

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce témoignage d’Aude Ceccarelli intitulé Sans boussole, traversée en Alzheimerland.

Dans cet ouvrage, l’auteur revient sur « être aidant d’un patient atteint d’Alzheimer ».



Après le moment précis où tout bascule, il s’agit de faire face aux comportements de son parent, parfois loufoque, mais aussi, au déni, au bouleversement des rôles au sein de la famille (le parent qui devient l’enfant), à l’inévitable déclin cognitif et à la dissolution de la mémoire ?



Mais il s’agit de guider l’autre, de le soutenir et aussi, plus difficile, d’accepter l’éloignement. « En revisitant le passé de mon père, ancien marin et notre histoire familiale autour du voyage, j’aborde le parcours d’aidant comme une expérience de vie qui nous transforme » souligne l’auteur.



Et de préciser : « je propose à la fin du livre quelques ressources pratiques. J’espère pouvoir ainsi soutenir d’autres aidants à tenir le cap dans cette épopée chaotique, mais qui a aussi ses beaux moments, promis ! ».



On le sait, le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation du nombre de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, c’est mathématique : 1,2 million aujourd’hui, 1,5 million de malades en 2030 (dans moins de 10 ans !) et 2,2 millions en 2050 !









