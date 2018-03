Article publié le 30/03/2018 à 18:23 | Lu 83 fois Salon des seniors : comment mieux vivre à la maison ? A l'origine de 9.300 décès par an*, les chutes sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Parce que c'est un sujet qui préoccupe les personnes âgées et leurs proches, le Salon des Seniors qui se tiendra du 5 au 8 avril 2018 Paris Porte de Versailles va « construire » un village entier dédié aux thématiques de l'accompagnement des ainés et de l'adaptation de l'habitat au vieillissement.

L'appartement du bien vivre : les ergothérapeutes font les guides !

Avant de se lancer dans des travaux lourds d'accessibilité, des solutions d'aménagement simples et peu couteuses existent pour permettre de sécuriser son logement.



Dans cet objectif, le salon a imaginé avec des ergothérapeutes et la CNAV, le PRIF et le Groupe Saint-Gobain, « l'Appartement du Bien Vivre ». Une opération qui s'inscrit dans le Parcours Prévention Santé du salon.



Dans la pratique, les visiteurs suivent un parcours sécurité, dans les quatre pièces principales d'un logement reconstitué : salon, cuisine, chambre et salle de bain (cette dernière étant la plus « dangereuse »). Il met en scène vingt conseils pratiques, simples et accessibles, compréhensibles en un coup d'œil qui permettent d’éviter les accidents domestiques, en premier lieu desquels les chutes.



Par ailleurs, une équipe d'ergothérapeutes animera la visite et répondra tout au long du salon aux questions des visiteurs. Elle se compose d'ergothérapeutes en formation, issus de l'école de Créteil et des ergothérapeutes de Soliha - un organisme spécialisé présent sur le salon pour conseiller les visiteurs sur les solutions techniques et les aides financières disponibles. Un aide-mémoire des trente points clefs pour un habitat plus sûr et confortable sera aussi offert aux visiteurs à l'issue de la visite.



Mesurer les risques avec une animation 3D

Pour la première fois, des visites virtuelles vont aussi plonger les visiteurs dans la réalité des dangers, à travers plusieurs mises en scènes avant et après travaux dans une salle de bain. Développée par Mon Maître Carré, une startup du Groupe Saint-Gobain, cette animation permet aux visiteurs de mieux comprendre les enjeux de l'adaptation et mesurer la nécessité de rendre cette pièce sécurisée, évolutive et pratique.



S'informer des équipements, démarches et services

Pionnier dans l'amélioration de l'habitat, Saint-Gobain présentera sur son stand les mobiliers innovants développés pour les salles de bains et les cuisines. Le groupe met à la disposition des visiteurs sa plateforme Homly You, qui référence plus de 3.000 artisans de confiance



Le village « Bien vivre chez moi » abritera enfin des entreprises de services à la personne. L'occasion de découvrir la dernière génération de systèmes de téléassistance, télésurveillance, et s'informer des aides techniques pour faciliter la vie au quotidien.



*source Santé Publique France

**Sondage Institut Français des Seniors 2015