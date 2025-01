Salon des Thermalies 2025 : un rendez-vous incontournable dédié à la santé et au bien-être par l'eau Rendez-vous immanquable en matière de santé et bien-être par l'eau depuis 43 ans, Les Thermalies dévoilent les nouveautés et dernières tendances du secteur. Ce salon grand public de référence en matière de thalassothérapie, thermalisme et Spa se tiendra 23 au 26 janvier 2025 au Carrousel du Louvre à Paris. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 21 Janvier 2025

Avec une programmation riche en découvertes et en nouveautés, Les Thermalies attirent chaque année des milliers de visiteurs en quête de bien-être.



Aujourd’hui, les Français accordent de plus en plus d’importance à leur bien-être au quotidien comme en témoigne leur intérêt croissant pour une alimentation saine, la pratique d’activités sportives, les techniques de relaxation, ainsi que les séjours en bord de mer ou les escapades au Spa.



Dans ce contexte favorable, Les Thermalies offrent une belle occasion de découvrir les multiples facettes de la santé et du bien-être par l’eau, en réunissant l’ensemble des acteurs du secteur de la thalassothérapie, du thermalisme et du Spa.



À Paris, du 23 au 26 janvier 2025, le Carrousel du Louvre accueillera à nouveau Les Thermalies pour

quatre jours d’échanges et de découvertes dans un cadre prestigieux.



Élément fédérateur de ce salon, l’eau s’expose sous toutes formes : eau de mer, eau de source, eau qui soigne, eau qui fait voyager... L’année 2025 sera marquée par plusieurs nouveautés.



En plus des 7 pavillons thématiques historiques : Thalasso France, Sources Thermales France, Évasion Spa, Innovation design, Destinations d’ailleurs, Beauty corner, Strat-up connect, la nouvelle édition de ce salon dévoilera une série d’innovations pour offrir une expérience encore et innovante aux visiteurs :



Pôle Innovation & High-Tech : un véritable voyage dans le futur du bien-être et de la santé par l’eau. Cet espace sera dédié aux solutions innovantes et mettra en avant les avancées technologiques et les approches novatrices dans le domaine.



Talk Thalasso & Thermaux : des talks qui se caractérisent par des sessions de prises de parole animées par les acteurs incontournables de la thalassothérapie et du thermalisme.



Ces interventions de 30 minutes offrent un espace d'échange privilégié où les experts du secteur partageront leurs connaissances, expériences et innovations sur des sujets de leur choix. Ces espaces seront ouverts à tous et situés dans les zones d’exposition respectives.



Mindset Therapy : un espace dédié à la méditation, au ressourcement, à la respirologie et à des ateliers sur la pensée positive pour gérer ses émotions.



Conférences renforcées : Axées sur les 4 piliers de la prévention santé : sommeil, nutrition, sport et stress. Le programme de conférences sera enrichi par l’expertise des conférenciers sur les sujets incontournables de la prévention et de la santé globale.







