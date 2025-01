Salon des Thermalies 2025 : quand thalasso et thermalisme redéfinissent l'art du bien-vieillir Rendez-vous immanquable en matière de santé et bien-être par l'eau depuis 43 ans, Les Thermalies dévoilent les nouveautés et dernières tendances du secteur. Ce salon grand public de référence en matière de thalassothérapie, thermalisme et Spa se tiendra 23 au 26 janvier 2025 au Carrousel du Louvre à Paris. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 23 Janvier 2025

Depuis quelques années, nous assistons à une véritable montée en puissance des cures de longévité et anti-âge, en écho à une demande de bien-être durable et à une approche renouvelée de la santé.



Portées par un mouvement mondial de "well-aging" et de médecine préventive, ces cures transcendent l'idée de la jeunesse apparente pour offrir un vieillissement en pleine santé.



Selon le Global Wellness Institute, le marché du tourisme de bien-être, incluant les cures de longévité, pourrait atteindre 1,3 trillion de dollars d’ici 2025, attestant de l'engouement pour des solutions alliant avancées scientifiques et traditions ancestrales.



En France, l’offre se diversifie, intégrant technologies de pointe et personnalisation poussée des soins, à l’image des institutions internationales qui allient évaluation médicale, médecines complémentaires et pratiques de biohacking, comme l'explique le Pr Jacques Proust, pionnier en biologie du vieillissement.



Ce phénomène signe ainsi un nouveau chapitre dans l’art de vivre où le bien-être, redéfini, devient la clé d’une longévité épanouie et harmonieuse.



En 2025, les centres de thalassothérapie et thermaux en France et en Europe s’affirment comme des lieux privilégiés pour des cures de longévité et anti-âge, répondant avec finesse à cette quête de mieux-vivre.



Dans l’ambiance apaisante de ces établissements, où l’océan et les sources minérales créent une harmonie naturelle, les programmes de thalasso et de thermalisme offrent un cadre idéal pour entamer ce voyage vers le "self-aging".



Grâce à des soins revitalisants aux actifs marins et des techniques de relaxation profonde, chaque séjour devient une invitation à renouer avec soi et à inscrire des habitudes durables dans sa routine de bien-être.



C’est cette connexion à l’élément naturel qui, au cœur des rituels et des thérapies, stimule un changement profond et inspire un mode de vie axé sur la santé et la vitalité.



Une étude menée par l’Université de Harvard, lancée en 1938, révèle des clés surprenantes pour prolonger la vie et préserver la vitalité.



Loin des recettes miracles, cette recherche de longue haleine met en lumière l’importance de la qualité des relations humaines et du bonheur au quotidien. Ainsi, jouir d’un mariage épanoui à 50 ans triple les chances de connaître une santé optimale et un bien-être à 80 ans.



De même, entretenir des relations chaleureuses avec son entourage : amis, voisins, collègues... pourrait multiplier par onze les chances de vivre heureux et en pleine santé au grand âge.



À l’inverse, la solitude, surtout accompagnée de mauvaises habitudes de vie, constitue un facteur délétère pour la santé.







