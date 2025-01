Salon des Thermalies 2025 : la ménopause, un dialogue qui s'installe... Rendez-vous immanquable en matière de santé et bien-être par l'eau depuis 43 ans, Les Thermalies dévoilent les nouveautés et dernières tendances du secteur. Ce salon grand public de référence en matière de thalassothérapie, thermalisme et Spa se tiendra 23 au 26 janvier 2025 au Carrousel du Louvre à Paris. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 22 Janvier 2025

Longtemps tabou, la ménopause sort progressivement de l’ombre pour devenir un sujet de conversation plus assumé, essentiel pour la santé et le bien-être des femmes.



Ce moment naturel de la vie féminine, qui touche environ 14 millions de Françaises et concerne toutes les femmes à partir de la cinquantaine, reste encore entouré de nombreuses interrogations et d'inconforts.



Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, irritabilité ou encore prise de poids, les symptômes liés à la ménopause peuvent être nombreux et affecter considérablement la qualité de vie.



Pourtant, il est encourageant de noter que 67% des femmes* souhaitent aujourd'hui que la société en parle plus librement, selon une étude récente. Ce besoin croissant de transparence et d’accompagnement se reflète dans l’évolution des offres de soins, notamment avec l’émergence de cures thalasso et thermales spécifiquement conçues pour atténuer les effets secondaires de la ménopause.



Ces programmes de soins, alliant détente et bienfaits thérapeutiques, apportent un soulagement durable tout en respectant la singularité de chaque femme.



De plus en plus de centres thermaux s'engagent à offrir des solutions efficaces pour accompagner les femmes durant la ménopause, en adoptant une approche globale et holistique.



Plutôt que de considérer cette phase comme une pathologie, les cures thermales la traitent comme une étape naturelle de la vie, visant à atténuer ses inconvénients.



Parmi les soins proposés, la stimulation des ovaires et l'amélioration de l'aspect des muqueuses utérines figurent en bonne place, avec un objectif clair : réduire la fatigue et les douleurs souvent associées à cette période.



Les traitements locaux, tels que l'irrigation vaginale, permettent de mettre l'eau thermale en contact direct avec les muqueuses, apportant une action antalgique et décongestionnante.



Des études ont montré que certaines eaux thermales, comme celles de Bourbon-l'Archambault, possédaient des propriétés décongestionnantes, tandis que d'autres, comme celles d'Evaux-les-Bains, stimulaient l'ovulation, apportant ainsi un soutien aux femmes en quête d'équilibre hormonal.



L'impact hormonal des eaux thermales est également significatif. Certaines sources thermales sont reconnues pour leur capacité à stimuler les sécrétions hormonales féminines, favorisant un rééquilibrage hormonal durant la ménopause.



Les effets bénéfiques des eaux sur l'équilibre hormonal et la congestion suggèrent qu'elles peuvent offrir un soulagement efficace face à des symptômes tels que la sécheresse vaginale et les bouffées de chaleur. De plus, l'effet calmant de certaines eaux peut être précieux pour gérer le stress et favoriser un bien-être général.



Cette synergie entre soins locaux et immersion dans un environnement apaisant permet aux femmes de retrouver sérénité et confort au cœur de cette période de transition. Les cures thermales s'affirment ainsi comme un allié précieux, alliant tradition et innovation pour le bien-être féminin.







