Article publié le 19/10/2022 à 03:00 | Lu 35 fois Salon des Thermalies 2023 : énergie, relaxation, harmonie du corps et de l'esprit





Le Salon des Thermalies, qui aura lieu du 19 au 22 janvier prochain au Carrousel du Louvre offre un panorama complet de tendances de la thalasso et du thermalisme. A quelques semaines de ce grand rendez-vous, le point sur des cures qui favorisent la libre circulation de l’énergie tout en améliorant l’harmonie du corps et de l’esprit.

Dans une société qui sort à peine de deux ans de restrictions sanitaires, la mer apparaît comme une source inépuisable de bien-être : ressourcement, évasion, apaisement, relaxation, remise en forme, etc.



On le sait, les vertus prêtées à l’océan sont multiples. Dans cet esprit, les centres de thalassothérapie ont conçu des cures qui favorisent la libre circulation de l’énergie tout en améliorant l’harmonie du corps et de l’esprit. En voici quelques exemples.



Roz Marine Thalasso Ressort Perros Guirrec : immersion Terre Mer

Dans un site unique au monde : la Côte de Granit Rose, les Thermes Marins de Perros Guirec renaissent et deviennent Roz Marine Thalasso Resort. Sur cette côte cuivrée et sculptée par les éléments, l’équipe du centre a concocté un programme spécifique pour optimiser l’immunité et prévenir du burn-out.



Au menu, 4 disciplines sportives complètes pour le corps et le mental : séance de paddle ou de Pilates pour travailler son équilibre et se tonifier, séance d’apnée statique ou de yoga pour réapprendre à respirer. Le tout agrémenté de 4 soins spécifiques et reminéralisants par jour.



C’est une véritable parenthèse marine pour se connecter au milieu naturel et aux bienfaits marins «in & out» et faire le plein d’énergie. 6 jours / 24 soins.



Les Thermes Marins de Saint-Malo : séjour mer et remise en forme

Cette année, les experts des Thermes Marins de Saint Malo, une véritable institution de la thalassothérapie, ont créé un programme de soins entierement dédié aux vertus bienfaisantes de l’eau de mer et des produits marins.



Avec 100% de soins d’hydrothérapie marine, c’est « LE » séjour pour se ressourcer et retrouver vitalité, forme et tonus à tout âge. Au programme, l’excellence des soins signature exclusifs (modelage sous affusions, enveloppement d’algues, drainage marin, douche sous-marine..).



L’eau de mer livrera tous ses bienfaits avec un accompagnement personnalisé des experts. 6 jours/6 nuits/24 soins



Castel Clara Belle Île en Mer : cure thérapie minérale

Dans un cadre idyllique pour s’oxygéner et se ressourcer, loin de l’agitation et de l’air pollué, Castel Clara offre une cure qui s’adresse aux personnes fatiguées, en manque d’énergie, qui ont besoin de recharger leurs batteries.



Chaque jour, les soins délivrent dans l’organisme quantité de minéraux et d’oligo-éléments, tout particulièrement du magnésium marin, qui agit sur le stress, la qualité du sommeil et les tensions musculaires. Un véritable booster anti-fatigue. 3 nuits/3 jours



Valdys Resort Hôtel Thalasso & Spa : séjour harmonie visage corps et esprit

Valdys Resort Pornichet Baie de la Baule offre en 2023 une cure 100% détente en profitant de soins reposant sur les ressources marines.



Ce programme holistique est axé sur trois dimensions : le visage, le corps et l’esprit, pour permettre de (re)trouver une harmonie et un équilibre parfaits. Il combine une série de soins reminéralisants pour un visage plus radieux et un corps relaxé.



Les séances individuelles d’équilibre corps et esprit, traitent en profondeur l’intérieur pour alléger l’esprit et procurer un lâcher prise. 6 jours / 20 soins.



Prevital Thalasso et Spa Marin Granville : cure équilibre

Réharmoniser son corps et son esprit. Vivre un véritable lâcher-prise pour retrouver le bien-être intérieur, grâce à cette cure qui associe les soins énergétiques et les bienfaits des éléments marins.



Au programme : 1 gommage corps aux flocons de sel, 2 enveloppements de boue marine, 2 bains hydromassant, 1 bain d’algues, 2 cours d’aquagym, 1 pluie marine, 1 séance de zen attitude, 2 lits hydro-sensoriel, 1 douche à jet, 1 massage du visage japonais, 1 massage aux pierres chaudes et 1 massage Ayurvédique. 4 jours/16 soins.



Emeria Dinard : Ma parenthèse « seconde vie »

En surplomb de la charmante plage de Saint-Enogat et du sentier des douaniers, avec une vue à 180° sur la mer, Emeria Dinard dispose un emplacement unique sur la Côte de Jade.



La thalasso propose en 2023 "Ma parenthèse Seconde vie". Ce séjour, conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent ajouter de la vie à leurs années offre les clés du "mieux être", réunies les bienfaits des soins marins, de la nutrition, des soins de beauté et du sommeil.



Au menu : un entretien avec la diététicienne, 7 soins thalasso pour regénérer son corps, 3 activités douces en bassin d’eau de mer chaude pour préserver sa forme, une palette des soins pour se relaxer et prendre soins de sa peau. Et pour retrouver la bonne qualité de sommeil, des séances de micro-sieste et de luxthérapie complètent le programme. 6 jours /6 nuits, 24 soins.



Le Spa Marin du Val André : le rituel nuage

Au cœur de la station du Val André, face à l’océan, sur l’une des plus belles plages de sable fin des côtes bretonnes, Le Spa Marin du Val André propose un programme "Le Rituel Nuage".



En 90 mn, ce rituel réunit la quintessence des soins de thalasso, pour offrir un soin de prestige, holistique et sensoriel.



Au programme : 5 soins tous réalisés dans la même cabine : un bain à la spiruline ou infusions, un peeling au sucre roux, riche en vitamine E, un massage de 20 mn, un enveloppement à la crème d’algues bleues spiruline ou à la cire hydratante et la pose d’un masque visage à base d’acide hyaluronique, assortie d’un modelage du cuir chevelu.



Le rituel se termine avec l’application d’un sérum booster de fermeté́ et d’hydratation, et par des manœuvres de Kobido dynamisantes.







