Salon Zen 2021 : se reconnecter par l'évasion

A l’heure où la France amorce un retour à une vie normale (enfin presque), nombreux sont ceux qui ont profité des périodes de confinement pour réfléchir sérieusement sur leur vie, à leurs aspirations, à leurs besoins. L’envie de vivre pleinement, de s’accomplir, de se réaliser en prenant en compte ses désirs profonds en se libérant du regard de l’autre, s’est fait d’autant plus sentir que chacun a eu le temps et l’espace nécessaires pour se remettre en question. Dans ce contexte, l’édition 2021 du Salon Zen se fera sous le signe de la reconstruction et du renouveau. Du 30 septembre au 4 octobre 2021.

Nul besoin d’aller au bout du monde pour accéder à des moments de relaxation et de reconnexion.

Lors d’un week-end ou pour une semaine, des experts du bien-être et du voyage nous donnent

l’occasion de découvrir certaines pratiques qui contribueront à nous reconstruire tout au long de

l’année.



L’ayurvéda sous toutes ses formes

Basé dans une maison d’hôtes à Miniac-Morvan, dans l’arrière-pays de Saint-Malo, l’Arpenteur des Sens organise des stages afin d’acquérir des connaissances pour que chacun puisse être pleinement responsable de sa vie et de sa santé, à titre préventif ou en situation particulière de fragilité. L’équipe de professionnels accompagne chaque personne sur le chemin de la santé, en la considérant dans sa

globalité et son environnement, du point de vue physique, psychique et social.



Un des stages propose d’acquérir les bases de l’ayurvéda. Médecine naturelle indienne, l’ayurvéda

utilise la nourriture, les massages, le yoga et une certaine hygiène de vie pour entretenir et rétablir

l’équilibre intérieur et la santé. Lors de ce stage, tous ces aspects seront abordés : cours de cuisine,

pratique du yoga et méditation, massages, solutions concrètes pour entretenir sa santé.



Séjour Jeûne et randonnée sur un catamaran

Créateur de voyages depuis plus de 15 ans, Shanti Travel est spécialiste des voyages sur mesure vers

24 destinations. En 2021, il a lancé un site dédié au voyage intérieur : www.shanti.om.



Parmi ses suggestions, le séjour Jeûne et randonnée sur un catamaran propose une déconnexion de 6 jours pour renouer avec l’équilibre de son corps et son esprit, en associant jeûne, randonnée et magie de la navigation sur un catamaran tout confort, entre les îles de Porquerolles et Port Cros (Var).



Le jeûne, d’après la méthode Buchinger, permettra de déclencher en douceur la production de cétose

et de réguler ce corps de manière naturelle. La randonnée sur les îles aux paysages spectaculaires

éliminera plus rapidement les toxines, tout en maintenant la masse musculaire. Enfin, une séance de

yoga quotidienne complètera cette remise en forme.



Le but de ce séjour est de retrouver énergie, bien-être intérieur, de détoxifier le corps tout en boostant

son immunité. D’autres pauses bien-être peuvent être proposées par les professionnels sur place

(comme le massage au milieu des champs d’oliviers) et pour les premières expériences (ou pour se

rassurer), les voyageurs peuvent bénéficier d’une monodiète variée.



L’Espace des Possibles

L’Espace des Possibles est un lieu de reconnexion de 13 hectares, situé à Meschers (Charente-Maritime), à 300 mètres de la mer. Son originalité consiste à proposer des vacances à vivre et à co-créer dans un espace participatif et convivial. Le thème choisi en 2021 est « le lien à soi et aux autres ».



Un thème on ne peut plus dans l’actualité pour tous ceux qui souhaitent se reconnecter intérieurement

et socialement. Avec 70 stages proposés quotidiennement (700 au total, coachés par des animateurs

chevronnés), l’Espace des Possibles propose de tester, de s’enrichir émotionnellement et de

communiquer tout en conservant le plaisir des vacances. Les participants n’auront que l’embarras du

choix entre arts, épanouissement, bien-être, expression, débats, sports, méditation, danse, musique…



L’Espace des Possibles présente un grand choix d’hébergements (mobil-homes, chalets, camping,

maisons), une maison des jeunes dédiée aux ados et jeunes enfants, un village des arts et de la nature,

et organise de nombreuses soirées et apéros festifs.



Le Salon Zen (300 exposants pour 20 ou 30.000 visiteurs attendus) accueillera à la rentrée à Paris dans le 17ème arrondissement, seize personnalités qui proposeront des pistes pour débuter une reconstruction positive.









