Salon Zen 2021 : libérer les tensions et raviver le corps

Article publié le 27/08/2021 à 01:00





A l’heure où la France amorce un retour à une vie normale (enfin presque), nombreux sont ceux qui ont profité des périodes de confinement pour réfléchir sérieusement sur leur vie, à leurs aspirations, à leurs besoins. L’envie de vivre pleinement, de s’accomplir, de se réaliser en prenant en compte ses désirs profonds en se libérant du regard de l’autre, s’est fait d’autant plus sentir que chacun a eu le temps et l’espace nécessaires pour se remettre en question. Dans ce contexte, l’édition 2021 du Salon Zen se fera sous le signe de la reconstruction et du renouveau. Du 30 septembre au 4 octobre 2021.

Fortement malmené ces derniers temps, le corps a besoin de s’ancrer de nouveau pour apporter la stabilité nécessaire à notre épanouissement. De nombreuses pratiques et massages peuvent être des atouts non négligeables afin d’éliminer fatigue et toxines, relaxer nos corps fatigués et leur redonner souplesse et tonus.



Le Zen-Stretching®

Créée par Silvia Marchesa Rossi, le Zen-Stretching® est une méthode de gymnastique qui étire et tonifie le corps pour stimuler la vitalité et rester zen. Elle est basée sur les méridiens d’énergies et est inspirée des Exercices Visualisés du Dr Shizuto Masunaga, psychologue et célèbre maître de shiatsu japonais ayant développé le style “Zen Shiatsu”.



S’appuyant sur 50 postures statiques ou dynamiques, elle sort du cadre purement physique de la gymnastique douce pour entrer dans une dimension plus globale d’écoute de soi, de prévention et d’entretien de la santé.



En plus des bénéfices connus du stretching (étirer les muscles, dénouer les contractions, drainer les toxines, rendre agile et élastique le corps), le travail proposé par cette technique permet d’évaluer individuellement son état de vitalité pour permettre un rééquilibrage énergétique. Il accroît la vitalité, libère de la fatigue et des raideurs corporelles.



Le Do In

Technique d'auto-massage composée de frictions, de pressions et d’étirements selon le schéma corporel et les méridiens d’acupuncture, le Do In (Do pour la voie et In pour les gestes/l’énergie) est un rituel matinal japonais qui se pratique en famille et qui prépare à une journée efficace.



La pression et la durée varient selon chacun et en fonction des saisons. En automne, on privilégiera, par exemple, les essuyages en insistant sur les bras et la respiration ; en hiver, on pratiquera des étirements en insistant sur le dos.



Cette technique se pratique en suivant le schéma corporel de haut en bas en commençant par le visage et le cou pour finir par les cuisses, les jambes et les pieds. Ses vertus sont nombreuses : circulation de l’énergie et du sang, revitalisation, mise en route du corps et de l’esprit pour la journée tout en maîtrisant ses émotions.



Massage holistique à effet liftant

Wesak propose un massage holistique sur-mesure associant les techniques du stretching, massage kobido, ainsi que l’utilisation de Gua Sha, ventouse, roll on… Après un état des lieux de la peau, des muscles et des expressions du visage, la facialiste effectue un massage sur-mesure adapté au morphotype du patient pour une action liftant et anti-âge.



Ces techniques non invasives participent à mieux aborder les signes du temps. En supplément Wesak propose des conseils d’auto-massage adaptés à son morphotype.



La Relaxinésie®

Mise au point par Joël Savatofski, cette technique qui se distingue par sa simplicité, son efficacité et ses nombreuses applications. Cette méthode douce qui peut se pratiquer à tout âge ; elle consiste à mobiliser les différentes parties du corps en y associant, dans une séance complète, le massage des extrémités (pieds, mains, tête) afin d’obtenir un relâchement complet.



Utilisant un support (serviette ou foulard) qui permet de soulever les membres (pied, dessus du genou, coude, cou…) du patient avec douceur, en les plaçant dans une sorte d’apesanteur, le pratiquant exécute différents mouvements (vibrations, ouvertures avec des grandes amplitudes, mouvements circulaires) en vue de détendre complètement le corps.



La cupping therapy

La pratique millénaire de cupping therapy (très utilisée en Chine) est basée sur l’utilisation de ventouses posées sur des zones spécifiques qui, par un effet de succion, augmentent considérablement la circulation sanguine au niveau des vaisseaux sanguins capillaires des muscles, des tissus conjonctifs et des fascias.



Cette technique favorise ainsi l’élimination des toxines, améliore la relaxation et le lâcher-prise, libère les tensions musculaires, stimule l’organisme et soulage toutes sortes de pathologies telles que l’arthrite, les problèmes de flux sanguin…



Le yoga dansé

Mariage entre le yoga et la danse, le yoga dansé permet l’exploration de son monde intérieur à travers des postures de yoga (asanas) pour ensuite laisser libre cours à l’expression de soi par la danse.



L’accent sera mis sur le souffle, l’écoute des ressentis et la concentration, avec la volonté de se dépasser afin d’acquérir de nouveau confiance en soi, atteindre un repos mental et favoriser son bien-être.



Le yoga dansé a ainsi une action positive sur la musculature, la posture, la souplesse tout en diminuant les tensions. C’est également une méthode pour se libérer du regard des autres mais surtout se faire du bien et prendre du plaisir.

Le Salon Zen (300 exposants pour 20 ou 30.000 visiteurs attendus) accueillera à la rentrée à Paris dans le 17ème arrondissement, seize personnalités qui proposeront des pistes pour débuter une reconstruction positive.









