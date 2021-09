Article publié le 01/09/2021 à 01:00 | Lu 51 fois Salon Zen 2021 : de l'art d'être zen





A l’heure où la France amorce un retour à une vie normale (enfin presque), nombreux sont ceux qui ont profité des périodes de confinement pour réfléchir sérieusement sur leur vie, à leurs aspirations, à leurs besoins. L’envie de vivre pleinement, de s’accomplir, de se réaliser en prenant en compte ses désirs profonds en se libérant du regard de l’autre, s’est fait d’autant plus sentir que chacun a eu le temps et l’espace nécessaires pour se remettre en question. Dans ce contexte, l’édition 2021 du Salon Zen se fera sous le signe de la reconstruction et du renouveau. Du 30 septembre au 4 octobre 2021.

Porte ouverte de notre imaginaire, l’art recèle bien des talents pour révéler notre potentiel mais aussi nos doutes ou nos maux lorsqu’il est utilisé en psychothérapie.



Que ce soit en pure création ou en pleine contemplation, il nous accompagne dans notre quotidien en prodiguant ses vibrations bénéfiques. Matière à réflexion, il nous interroge sur notre monde et apporte un regard neuf sur la

condition humaine.



Les mandalas de Mona Bessaa - Namo Art

Suite à la pratique assidue de yoga et inspirée par les images survenues dans des états de méditation

profonde, la pratique picturale de Mona Bessaa a pris, en 2012, une nouvelle orientation. Le cercle structuré autour d’un point central s’est imposé comme une évidence dans la création de mandalas.



Ses mandalas invitent les quatre (ou cinq) éléments et les points cardinaux que l’on retrouve dans la roue de médecine celtique ou amérindienne. La géométrie sacrée est également présente tant dans sa dimension physique que spirituelle. Ces œuvres en conscience inspirent à la réflexion et à la reconnexion à la Terre-Mère et à ce que nous sommes dans ce tout.



La peinture Intuitive de Pascale Gourdon

Après un parcours dans la sphère juridique, Pascale Gourdon s’est formée au métier de peintre décorateur toutes spécialités aux Arts et Métiers et s’est installée, en 2012, comme artiste-peintre et peintre-décoratrice une fois son diplôme obtenu. L’année suivante, elle développe ses ateliers de peinture intuitive tout en se formant parallèlement au Reiki.



La peinture intuitive permet de se reconnecter à son âme à travers l’art et, par la créativité, de dénouer ces nœuds qui nous enserrent, faire la lumière sur nos blessures et nos croyances limitantes. Après un travail de méditation guidée pour élever son taux vibratoire, Pascale Gourdon mène les personnes à peindre intuitivement. C’est l’analyse des créations qui permettent d’entrer en dialogue avec soi et de mener vers la libération, la connexion et la guérison.



Pascale Gourdon propose différents ateliers en fonction des demandes, que ce soit pour un

changement de vie, le relationnel amoureux, révéler son féminin sacrée…



Céramique et symboles

Artisane céramiste, Noémie grave les symboles dans la terre afin de mettre le cosmos dans ces objets. C’est pour elle l’occasion de créer du sens, tout en apportant un accompagnement vibratoire au quotidien. Créatrice multi-supports, Noémie de s’arrête pas à la céramique puisqu’elle crée aussi des tableaux colorés intuitifs.



Le cinéma comme outil de réflexion

Créé en 1986 par Jan Roeloffs, Jupiter Films distribue, produit et édite des films qui ont pour vocation

d’élever les consciences, améliorer le bien-être ou partager la connaissance.



Parmi les sortie 2021, Jupiter Films propose Les Mains dans la Terre, réalisé par Antoine Trichet, un documentaire sur huit personnes et de nombreux bénévoles qui s'activent pour construire un espace où des avenirs différents sont possibles.



Ils ont choisi de créer leur habitat, tendre vers l'autonomie, maîtriser leur alimentation ou simplement vivre ensemble. Ce documentaire questionne notamment sur la qualité de vie versus la rentabilité et la productivité.



Le Salon Zen (300 exposants pour 20 ou 30.000 visiteurs attendus) accueillera à la rentrée à Paris dans le 17ème arrondissement, seize personnalités qui proposeront des pistes pour débuter une reconstruction positive.









Dans la même rubrique < > VeinoCare : messieurs, des chaussettes de compression en fonction de votre humeur ? Terraillon Master Coach : le pèse-personne connecté avec coaching personnel