Salon Vivre Autrement : pour vivre au quotidien au naturel

Alors que la consommation responsable s’impose de plus en plus comme une évidence pour des millions de Français, cette nouvelle édition du salon souhaite offrir aux visiteurs un panel d’idées et de solutions pour envisager une vie plus au naturel ou pour aller encore plus loin dans leur manière de consommer et de vivre engagés.



Réparties sur sept secteurs : Alimentation bio, Bien-être, beauté et santé, Enfance, Maison saine,

Artisanat, Tourisme et Défense de l’environnement, ces différentes alternatives seront représentées par des exposants engagés et qui incarnent une manière de vivre différente.



Au-delà d’idées concrètes pour changer son quotidien, le salon Vivre Autrement a également pour

volonté de nourrir les esprits et d’ouvrir les débats sur des sujets de société actuels et essentiels qui

préoccupent de plus en plus les Français : inventer une société durable et solidaire, sortir de cette crise

écologique majeure, préserver le climat et nos écosystèmes, se faire plaisir en consommant éthique, se

mobiliser davantage et mieux, éco-concevoir, tendre vers des modèles économiques résilients, vivre

plus proche de la nature… Et tant d’autres !



Chaque jour du salon sera dédié à une thématique spécifique et proposera trois conférences en lien avec ces sujets en présence d’experts d’horizons divers et variés.