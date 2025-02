Salon Vivre Autrement : pour la première fois un parcours senior Le salon Vivre Autrement se tiendra du 14 au 17 mars 2025 au Parc Floral de Paris où 30 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, des seniors à qui le salon va, pour la première fois, dédier un parcours mettant en avant des exposants répondant aux besoins spécifiques de ce public. En voici les grandes lignes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 7 Février 2025





À l’heure où la consommation responsable devient une priorité pour une majorité de Français, avec plus des trois-quarts (78%) d’entre eux engagés en faveur de cette démarche en 2023, ce salon souhaite s’imposer comme un rendez-vous incontournable du secteur.



On ne le sait pas toujours, mais l’écologie compte de nombreux convaincus chez les seniors : ainsi, près des deux-tiers -63%- d’entre eux privilégient les produits locaux et les circuits courts dans leurs achats alimentaires et les plus de 60 ans représentent 40% du CA des magasins bio spécialisés !



Une clientèle incontournable donc.



Dans cet esprit, ce tout nouveau parcours proposé par le salon, mettra en avant des produits adaptés à leurs besoins, que ce soit en alimentation, bien-être ou modes de vie écoresponsables, tout en leur offrant des idées pour vivre pleinement et en harmonie avec leurs valeurs.



« Ce parcours senior a été conçu pour répondre aux attentes spécifiques des visiteurs de plus de 55 ans, en mettant à l’honneur des exposants qui allient bien-être, confort, innovation et respect de l’environnement, tout en valorisant des produits et des solutions adaptés à leur quotidien » explique Ondine Prouvost, directrice de ce salon.



Parmi les 300 exposants, les 60 animations et les 8 conférences au programme des 4 jours du salon, certains d’entre eux proposeront une offre particulièrement orientée pour le public senior (spiruline, produits bio, cosmétiques, des produits pour un habitat plus sain, etc.).



