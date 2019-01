Article publié le 17/01/2019 à 01:00 | Lu 195 fois Salon Bien-être, médecine douce et thalasso 2019 : la nature et les maladies Le Salon Bien-être, Médecine douce & Thalasso qui se déroulera du 31 janvier au 4 février 2019 à Paris Porte de Versailles, propose aux visiteurs, de mieux comprendre comment la nature peut nous venir en aide pour lutter contre certaines maladies.

Angines, rhumes, grippes, dépression saisonnière... Il existe des solutions naturelles pour prévenir et guérir les grands et les petits maux de l’hiver. Par exemple, les médecines douces comme la phytothérapie renforcent l’immunité de l’organisme et permettent de passer l’hiver en préservant son capital santé.



Il faut rappeler que pratiquement tous les produits utilisés par les êtres humains pour soulager leurs maux ont trouvé leur origine dans le végétal. Comme le disait Hippocrate c’est « la nature qui guérit les malades » (IVe siècle av JC).



Affronter l’hiver en forme et booster vos défenses immunitaires

Optez pour des gestes et des remèdes naturels. Les plantes médicinales ont prouvé leurs vertus en boostant nos défenses immunitaires ; c'est ce que proposent les Laboratoires Copmed par le biais des produits de Santé Naturelle. Extraits d’échinacée, d’ail, d’ortie et de romarin pour le système immunitaire, extraits de pin et de thym pour un fonctionnement optimal du système respiratoire et une résistance contre les micro-organismes.



Ou encore, l’extrait de ginseng qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et au maintien de l’énergie, l’extrait de pépin de pamplemousse naturellement riche en bioflavonoïdes et en vitamine C… sont quelques-unes des plantes utilisées.



Protéger sa sphère ORL

La sphère ORL qui englobe les oreilles, le nez, les sinus, la gorge et le larynx est le carrefour d'un grand nombre de pathologies, aigues, à répétition ou chroniques. Comment mettre alors toutes les chances de son côté pour éviter au mieux ces troubles de l'hiver.



Les laboratoires Inebios proposent une gamme de produits pour l'hygiène nasale comme Rhinolaya, une solution isotonique très douce pour l'hygiène du nez, pour nettoyer ou humidifier les fosses nasales. La formule est composée de sel de l'Himalaya qui apporte à la muqueuse nasale sa fabuleuse richesse en oligoéléments et minéraux.



L'Huile de Haarlem des Laboratoires Dr J Lefevre, est bénéfique pour les voies respiratoires. Découverte alchimique vieille de 400 ans, qui a pour origine la ville de Haarlem en Hollande, cette huile est issue de la combinaison du soufre avec l'huile essentielle de pin et de l'huile de lin d'origine naturelle. L'apport en soufre assimilable participe entre autre à l'apaisement de voies respiratoires.



Pour les bronches le cuivre et le sureau ont des effets très positifs. Ainsi, le sureau procure une influence apaisante sur les voies respiratoires et soutient le système immunitaire. Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Ces bienfaits sont utilisés par les Laboratoires Fenioux dans leur gamme

Broncholibre.



L'essence de résine de pin est connue pour ses effets antiseptiques et antibactériens, entre autres. Dans l'atmosphère et dans certaines conditions physiques et météorologiques, elle se charge fortement en oxygène, ce qui la rend très réactive. C'est à partir de ce phénomène naturel que le laboratoire Holiste a imaginé la solution Bol d'air. C'est une méthode d'oxygénation naturelle capable d'apporter à la cellule l'oxygène dont elle a besoin, sans hyper oxygénation et sans risque radicalaire. Elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur capital santé.

Les compléments alimentaires : une aide efficace

Des compléments alimentaires peuvent aider à compenser d'éventuelles carences, limiter la fatigue, ou stimuler le système immunitaire. Pour réduire la fatigue, les Laboratoires Le Stum proposent la Vitamine C camucamu, une vitamine 100% naturelle provenant du camucamu dont l'assimilation et la stabilité sont supérieures à celles de la vitamine C classique.



Pour conserver forme et vitalité, les laboratoires Lereca ont conçu des compléments alimentaires naturels comme Stivamine qui renforcent les défenses naturelles de l'organisme. A base de plantes, il mélange le ginseng pour la vitalité, la gelée Royale, la vitamine C naturelle et des minéraux essentiels associés à des fibres pour aider les fonctions naturelles de l'organisme. Ces différents éléments associés à l'extrait d'acérola, le gingembre, le curcuma et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et à un métabolisme énergétique normal.



L'acérola, également appelée cerise des Barbades ou cerise des Antilles, provient d'Amérique centrale ou du Brésil. Elle est traditionnellement utilisée, sous la forme de complément alimentaire, pour réduire la fatigue et

pour sa participation au bon fonctionnement du système immunitaire. Elle est célèbre pour son record de concentration en vitamine C, elle en contient jusqu'à 80 fois plus que l'orange. Elle contient également deux fois plus de magnésium, de vitamine B5 et de potassium que l'orange. On y trouve de nombreuses autres vitamines ainsi que du fer, du phosphore...Vecteur Santé propose de l'acérola Bio sans sucre qui peut être utilisée pour faire face à l'hiver, mais aussi en entretien tout au long de l'année.









