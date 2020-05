Salon Bien-être et Médecine douce : la santé au naturel

L’événement accueille pour sa première édition 140 exposants. Ils présenteront aux visiteurs les dernières nouveautés dans les domaines des médecines douces, des compléments alimentaires, du bien-être, de l’alimentation saine, des cosmétiques naturels, et du tourisme de santé.Durant ces 3 jours, le salon permet au grand public de s’ouvrir à différentes médecines complémentaires en rencontrant des experts de la santé au naturel, de découvrir les bienfaits des plantes et de s’initier aux pratiques corporelles de bien-être.Le Salon Bien-être et Médecine douce de Marseille est l’événement leader de la santé au naturel en France. De nombreuses conférences ainsi que des ateliers auront lieu afin que les visiteurs en apprennent plus sur les produits naturels existants et les thérapies complémentaires.Le stress est un état émotionnel où une personne ressent une tension extrême pouvant parfois être bouleversante. Dans une société où le culte de la performance est à l’honneur, chaque individu est sujet à des périodes de stress, plus ou moins fréquentes. Différentes méthodes existent afin de le vaincre. La respiration intermittente en fait partie. Il s’agit d’une technique de respiration anti angoisse D’autres méthodes de respiration existent telles que la respiration alternée, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale, ou encore avec projection. Il est préférable de respirer moins mais mieux pour augmenter l’énergie et diminuer le stress.Les bienfaits du yoga sont bien entendu très nombreux. Plusieurs postures permettent d’éviter le stress. Il permet d'étirer les muscles, de recentrer l’esprit, de l'apaiser et de détendre le corps. De plus, il peut s’effectuer n’importe où, autant au domicile qu’au travail. Le yoga est parfait pour l’équilibre et l’harmonie de la relation corps/mental/esprit. Il développe une meilleure gestion du stress et des émotions naturellement.Rendez-vous au Salon Bien-être et Médecine douce de Marseille en mars 2021 ! Déambulez dans les allées et rencontrez de nombreux professionnels du bien-être. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et à vous donner de nombreuses techniques sur comment vaincre le stress et l’angoisse.