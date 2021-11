Article publié le 23/11/2021 à 01:00 | Lu 61 fois Saint-Martin-de-Seignanx : Korian ouvre une clinique gériatrique dans le sud des Landes





Le groupe français Korian, spécialisé dans les structures pour les personnes âgées, vient d’ouvrir une toute nouvelle Clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) à Saint-Martin-de-Seignanx dans le sud des Landes. D’une capacité de 74 lits d’hospitalisation complète et d’un hôpital de jour, ce nouveau bâtiment de 4 800 m2 remplace la Clinique Le Belvédère (Labenne Océan).

Spécialisée en soins de suite polyvalents et gériatriques, ce nouvel établissement accueille depuis le début du mois de novembre 2021, les malades nécessitant une rééducation intensive, souvent post-chirurgicale ainsi que des patients âgés nécessitant une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire permettant de répondre à leurs besoins spécifiques.



Dans le cadre du développement des parcours de soins coordonnés, cette clinique place, à travers le nouvel hôpital de jour, l’activité ambulatoire au cœur de son projet médical, favorisant la complémentarité avec la médecine de ville, le maintien à domicile et l’hospitalisation complète.



Elle bénéficie d’équipements de rééducation et/ou de réadaptation parmi lesquels un plateau technique de plus de 200 m2 doté de matériel qui se veut « innovant et connecté », des lève-personnes sur rails, un parcours de marche extérieur, des espaces collectifs et individuels, soit une superficie de + 400 m2 dédiée à la rééducation



La prise en charge est assurée par une équipe médicale pluridisciplinaire composée de médecins généralistes, gériatres, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, enseignant en activités physiques adaptées, ergothérapeutes, assistante sociale ainsi qu’un psychologue et un diététicien.



La clinique dispose également d’un salon de coiffure, de services beauté, de salles de détente à chaque étage et d’une salle de restaurant à la vue panoramique sur les Pyrénées pouvant accueillir les familles des patients de manière intimiste. La restauration, comme dans tous les établissements Korian, est faite « sur place à base de produits frais » assure le communiqué.



Située au sud des Landes, à seulement 10 kms de Bayonne (limitrophe avec le département des Pyrénées-Atlantiques (64)), la clinique travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs de santé de proximité et la médecine de ville à travers l’adressage direct. Son ouverture vient renforcer l’offre de soins à l’extrême sud du territoire de santé des Landes et à proximité des Pyrénées Atlantiques.









