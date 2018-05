Saint-Chinian : Cave de Roquebrun, à la découverte du Col de l'Orb

Regroupant quarante viticulteurs de Roquebrun et des communes limitrophes, elle s’attache depuis sa création, à proposer un véritable partenariat entre producteurs et acheteurs afin de garantir la qualité de ses vins et de son environnement.



C’est pourquoi, forte de ses cépages typiques de la région (Syrah, Grenache noir, Mourvèdre, Roussanne, Viognier et Grenache blanc), la cave de Roquebrun travaille en fonction d’un cahier des charges rigoureux, respectueux de la terre, de la vigne et des hommes.



Un choix qui lui permet de produire, dans cette région du Languedoc, des vins d’une qualité, en Appellation d’Origine Contrôlée Saint-Chinian et, depuis 2004, des vins en Appellation Saint-Chinian-Roquebrun, soulignant ainsi sa typicité unique.



La coopérative produit des rouges, des blancs ainsi que des rosés. Nous avons pu découvrir les vins du domaine Col de l’Orb qui produit ces trois vins. Le rouge puissant et minéral, d’un rouge intense conviendra parfaitement à des grillades ou un fromage persillé. Le nez épicé s’accorde parfaitement.



Plus ludique, le rosé aux reflets intenses, possède une fraîcheur de bouche et un nez aux arômes de petits fruits qui appellent une plancha de crustacés ou une salade d’été. Quant au blanc à la robe jaune soutenue, minéral et frais en bouche, il s’accordera idéalement avec un plateau de fruits de mer ou une soupe de poissons.



