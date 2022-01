Article publié le 21/01/2022 à 01:00 | Lu 133 fois SPVIE Assurances : avis sur la réglementation du 100% santé





La réforme 100% santé poursuit deux objectifs majeurs : garantir l’accès à une offre de santé sans reste à charge et améliorer la lisibilité des contrats complémentaires. Le 100% santé s’attaque particulièrement aux soins et équipements dans les domaines de l’optique, du dentaire et de l’audiologie, dans un contexte où de plus en plus de Français renoncent à s’équiper d’une paire de lunettes, d’une prothèse dentaire ou d’une aide auditive en raison du reste à charge souvent important. Pour en savoir plus sur le dispositif, nous avons posé des questions à SPVIE Assurances. Voici son avis sur la réglementation du 100% santé.

SPVIE Assurances soutient le panier 100% santé et son objectif

Le 100% santé est une offre qui permet aux Français d’accéder à des lunettes de vue, des aides auditives et des prothèses dentaires de qualité, prises en charge à 100% par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.



Depuis le 1er janvier 2021, le 100% santé propose en effet à tous les Français, bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la complémentaire santé solidaire, des soins et un large choix d’équipements en audiologie, optique et dentaire qui, rappelons-le, sont pris en charge à 100%.



L’objectif du 100% santé est simple : améliorer l’accès à des soins de qualité et renforcer la prévention. Concrètement, le 100% santé permet aux assureurs d’accompagner le changement, en mettant en place tout un dispositif relationnel qui prend en charge les clients (conseillers, services de gestion, centres de relations client…).



Aussi, pour contourner l’éventuelle banalisation que pourrait imposer la réforme, le 100% santé permet également aux assureurs d’innover en matière d’offres et d’enrichir leur catalogue, le but étant de rester différenciant et attractif.



Enfin, la réforme donne l’opportunité aux assureurs de développer une stratégie de montée en gamme, qui repose sur une structure d’offres pertinente accompagné d’un plan d’animation commerciale. L’objectif est « d'adoucir » la tension sur les marges, dans un contexte où les compagnies d’assurances sont privées du levier tarifaire.



SPVIE Assurances vous explique qui peut bénéficier du 100% santé

En bref, tous les Français qui ont un contrat complémentaire santé « responsable », qu’il soit individuel ou collectif, ou une Complémentaire santé solidaire peuvent bénéficier du 100% santé. Il faut savoir que le remboursement des soins et des équipements qui relèvent du 100% santé est une obligation dans le cadre des contrats complémentaires santé responsables.



Et à partir du 1er janvier 2022, l’inclusion dans le contrat complémentaire santé du tiers payant sur le 100% santé sera systématique. Concrètement, si le professionnel de santé l’accepte, il n’y aura aucun frais à avancer.



Est-ce que le 100% santé est synonyme de remboursement intégral chez SPVIE Assurances ?

Alors oui, le 100% santé est effectivement synonyme de remboursement intégral, mais seulement sur les postes coûteux. C’est notamment le cas en audiologie, en optique, en dentaire et dans le cadre d’une prestation 100% santé. Précisons par ailleurs que les remboursements sont plafonnés.



Dans le cas des lunettes, par exemple, la limite de remboursement est de 100 euros. Il ne faut pas se leurrer, le 100% santé n’implique pas un remboursement intégral de toutes vos dépenses santé.



Rappelons que le dispositif ne concerne que l’optique, le dentaire et l’audiologie. Les autres dépenses de santé, notamment les consultations, les soins d’hospitalisation ou encore les médicaments ne sont pas concernées. Il faut aussi savoir que seule une sélection de soins et équipements en optique, en dentaire et en audiologie est prise en charge intégralement.



De plus, même dans le cadre des 3 secteurs concernés par le 100% santé, certains soins et équipements sont exclus du remboursement. C’est le cas, par exemple, des lentilles de contact, des traitements orthodontiques, des implants dentaires ou encore des prothèses auditives.



Il est toutefois possible de se faire rembourser intégralement des soins et des équipements qui ne figurent pas dans les paniers 100% santé chez SPVIE Assurances, en fonction des garanties de votre contrat. Il est également possible de supprimer le reste à charge lorsque vous consultez un professionnel de santé faisant partie du réseau partenaire de votre compagnie d’assurances.



Le 100% santé a-t-il des inconvénients ? En d’autres termes, quelles sont les limites de la réforme ?

Nous avons un peu répondu à cette question en évoquant les soins et équipements non pris en charge par le 100% santé.







Rappelons qu’au sein même de ces soins, certains traitements sont exclus de la prise en charge. C’est notamment le cas de certains soins et équipements d’orthodontie pour adultes ou enfants, des lentilles de contact, des opérations de chirurgie réfractrices…



Dans ce cas, vous aurez besoin d’une mutuelle adaptée. Les experts santé de SPVIE Assurances seront à même de vous éclairer sur ce point.



Par ailleurs, même si la réforme reste à charge zéro est disponible dès le niveau de couverture le plus bas de votre mutuelle, il est toutefois essentiel de penser à vous protéger davantage en souscrivant un contrat qui correspond réellement à vos besoins.



Rappelons encore une fois que les soins d’hospitalisation, les médicaments, et les consultations de généralistes ou de spécialistes avec dépassements d’honoraires ne sont pas non plus pris en charge par le 100% santé. Il est donc important d’avoir une bonne mutuelle avec un bon niveau de prise en charge qui pourra vous rembourser intégralement ou partiellement vos frais santé.



En conclusion, quel est l’avis de SPVIE Assurances sur le 100% santé ?

3 choses, principalement. D’une part, le 100% santé est une très bonne initiative, en cela qu’il donne accès aux soins « onéreux » à un plus grand nombre de personnes.



Rappelons toutefois qu’il ne concerne pas tous les postes, seuls le dentaire, l’optique et l’audiologie sont pris en charge, mais pas intégralement. Il faut aussi respecter les conditions pour pouvoir en bénéficier. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter un des experts santé de SPVIE Assurances.



