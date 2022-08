Article publié le 29/08/2022 à 09:25 | Lu 67 fois Rueil-Malmaison : les Jardins d'Arcadie ouvrent une nouvelle résidence seniors de 127 logements





Le 7 septembre prochain, les Jardins d’Arcadie de Rueil-Malmaison (92) en région parisienne, accueilleront leurs nouveaux locataires au 212 avenue Paul Doumer, dans une toute nouvelle résidence de 127 appartements à la location.

Du T1 au T3, les logements sont proposés aux seniors qui souhaitent profiter d’un domicile plus adapté à leur âge, dans un environnement sécurisé.



Par ailleurs, au premier trimestre 2023, les résidents pourront bénéficier d’un cabinet médical de médecine générale au pied de cette nouvelle résidence, déjà la 48ème du groupe qui prévoit par ailleurs de doubler son offre à l’horizon 2025*.



Cette nouvelle adresse (située en centre-ville comme il se doit) propose 127 appartements à la location et aménagés, du T1 au T3. Agencés pour favoriser l’autonomie, ils sont adaptés à la vie des seniors et à leurs besoins présents et futurs.



Ils proposent par exemple, une cuisine équipée, une salle d’eau conçue comprenant douche à l’italienne, poignées de maintien, siège de douche, des volets roulants électriques et certains d’entre eux disposent d’un balcon ou d’une terrasse.



Les appartements sont loués meublés mais chaque résident est libre d’y apporter son propre mobilier pour recréer un intérieur à son image.



Le forfait hébergement comprend le loyer, les charges locatives (assurance habitation, taxe d’ordures ménagères, accès internet), les charges de services spécifiques au fonctionnement d’une résidence services seniors et le forfait téléassistance pour une personne qui inclut un système d’appel d’urgence, une assistance assurée par une présence 24h/24, 7j/7.



Au forfait de base, s’ajoute l’offre de services flexible et évolutive que chacun choisit en fonction de ses besoins : restauration 7j/7 et 365j/an, l’aide à domicile, l’espace beauté, la blanchisserie, les sorties et activités payantes.



Avec des services inclus dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence d’un personnel 24h/24, le système d’appel d’urgence reliés au personnel en cas de besoin, les accès à la résidence contrôlés et sécurisés par vidéo, le service de coordination ou encore les animations.



Pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a également la liberté de choisir des prestations proposées à la carte : restauration 7j/7 et 365j/an (le chef réalise sur place une cuisine traditionnelle et équilibrée et peut adapter le menu à tous les régimes alimentaires) ; les services à la personne, les sorties et les animations, un espace beauté, une blanchisserie, des espaces collectifs, etc.



Informations pratiques

212, avenue Paul Doumer

92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 0800 347 947 (service et appel gratuits)



T1 : de 24 à 40 m2, à partir de 1231 € TTC/mois T2 : de 36 à 56 m², à partir de 1 976 € TTC/mois

T1 bis : de 32 à 51 m², à partir de 1 602 € TTC/mois T3 : de 57 à 80 m², à partir de 2 886 € TTC/mois



Pour rappel, depuis 2006, les Jardins d’Arcadie, marque du Groupe Acapace, conçoit, réalise et exploite des résidences services seniors qui ont pour but d’améliorer le cadre de vie et le quotidien des personnes âgées autonomes et semi autonomes.



*Sur un marché à fort potentiel, cette phase de développement est stimulée par le partenariat avec Bouygues Immobilier signé en 2014 puis renouvelé en 2019, et par celui avec Poste Immobilier, filiale immobilière du Groupe La Poste, en 2020.



Avant la fin de l’année, trois autres résidences ouvriront leurs portes : Carcassonne (11), Versailles (78) – (seconde résidence) et Strasbourg (67). Puis, à fin 2023, Les Jardins d’Arcadie compteront 63 établissements, représentant 6400 logements et l’accueil de près de 5 500 résidents seniors.



Le groupe prévoit ensuite l’ouverture de treize résidences par an pour atteindre un portefeuille de 90 résidences sur l’ensemble du territoire en 2025.









