Article publié le 09/07/2020 à 05:49 | Lu 141 fois Rooibos : la nouvelle plante "santé" ultra-tendance





Vous allez le constater dans les semaines à venir… De plus en plus de produits vont proposer des boissons à base de rooibos. Derrière ce nom étrange, une plante originaire d’Afrique du sud riche en antioxydants et sans théine.

Rooibos ou aspalathus linearis (famille des légumineuses) est une plante -ou plus précisément un arbuste de 1,5 mètres de hauteur- aux mille vertus originaire d’Afrique du Sud ; elle est même considérée comme la boisson nationale ». Des fermiers ont essayé de le faire pousser dans d’autres pays… sans succès.



Cette plante est ramassée à la main par les fermiers des montagnes de la réserve naturelle du Cederberg à 200 km au nord du Cap. La récolte a lieu durant les trois premiers mois de l’année, c’est-à-dire pendant l’été dans l’hémisphère sud (saisons inversées).



Le rooibos (mot afrikaans signifiant « buisson rougeâtre) est cultivé en Afrique du sud depuis les années 30, mais son essor au niveau mondial remonte aux années 90. De nos jours, il se développe de plus en plus en de nombreux types de boissons (feuilles à infuser ou intégrer dans des boissons).



En France, il est souvent surnommé « thé rouge » en raison de sa couleur lorsqu’il est infusé. Point important cependant, il ne contient pas du tout de théine (on peut le boire avant de se coucher comme une tisane) et n’est jamais amer.



De nombreuses études scientifiques sont actuellement en cours sur les propriétés de cette plante à laquelle on attribue des vertus antioxydantes* en cas de consommation régulière mais également digestives, anti-allergiques, sur le sommeil, sur l’eczéma, etc.



Le rooibos peut se préparer comme un thé, avec du lait, mais il est aussi très bon nature. Infusé à chaud ou à froid, il est délicieux agrémenté de citron ou de quelques feuilles de verveine ! Bref, une boisson « santé » idéale pour l’été.



*surtout des polyphénols tels que l’aspalathine dont c’est d’ailleurs la seule source naturelle connue.









Dans la même rubrique < > Une réouverture attendue impatiemment : celle des établissement thermaux français De la difficulté de se comprendre avec un masque surtout pour les malentendants Les solutions pour les seniors en cas de perte auditive