Rompre-isolement-aines.gouv.fr : un portail pour rompre l'isolement des anciens

Dans la pratique, ce nouveau portail mis en place par le gouvernement et plus spécifiquement par le ministère de la Santé, recense et met en avant les initiatives et outils disponibles en matière de lutte contre l’isolement des anciens « permettant à chacun de s’en saisir et de s’engager à titre individuel ou collectif ».



A noter que ce site Internet concerne l’ensemble des acteurs qui œuvre au quotidien pour les personnes âgées, qu’il s’agisse des citoyens, des aidants familiaux, des associations, des élus locaux ou des professionnels du grand âge…



A noter qu’il fonctionne sur une logique transversale : ce qui signifie que les porteurs d’initiatives pourront, à travers un formulaire dédié, faire remonter les actions et outils qu’ils ont développés...



Rappelons que pendant cette période de confinement, on a principalement évoqué le sort des résidents en maisons de retraite qui ont du être isolés dans leur chambre, mais il ne faut pas oublier que plus de 94% des personnes âgées vivent à domicile et que pour elles, cet isolement a été très dur à vivre au quotidien… Il est à craindre que ce confinement (qui était indispensable, là n'est pas le débat) aient des conséquences psychiques majeurs dans les semaines à venir…