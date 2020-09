Article publié le 25/09/2020 à 19:44 | Lu 162 fois Rocher Rouge 2015, un vin de plaisir et de qualité





Né en Provence, ce rouge est la confirmation que cette belle région ne se contente pas de produire des rosés d’été par hectolitres… De fait, la qualité du travail de la maison Château Calissanne et le soin apporté à son élevage participent à la production d’un rouge exceptionnel.





Ce Rocher Rouge associe deux cépages, le mourvèdre à 96% et le syrah pour 4%. Une récolte manuelle qui offre la meilleure garantie sur les grappes sélectionnées, une vinification de trois semaines en cuves thermo régulées et un élevage de 14 mois minimum. Les meilleures conditions sont réunies pour que ce vin soit parfait.



La puissance du mourvèdre apporte toute sa richesse et offre une bouche pleine et consistante où les épices sont dominantes. Le nez est élégant et long. Ce Rocher Rouge est un vin d’automne qui accompagnera parfaitement une belle pièce de viande grillée accompagnée d’une poêlée de champignons ou de pièces de gibiers marinées.



Une cuisine qui s’accommodera parfaitement de 14° d’un vin généreux que l’on pourra garder en cave pendant quelques années. Le Rocher Rouge de Château Calissanne 2015 est vendu chez les cavistes ainsi que sur le site



Joël Chassaing-Cuvillier



