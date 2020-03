Article publié le 20/03/2020 à 01:12 | Lu 95 fois Ring Video Doorbell : sécurisez votre porte d'entrée Il est loin le temps où nous devions ouvrir la porte pour voir qui était de l’autre côté. Les sonnettes intelligentes sont de plus en plus avancées à chaque itération, et Ring, appartenant à Amazon, est l’un des principaux acteurs du marché en plein essor.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine Aujourd’hui, elle a présenté la troisième génération de sa sonnette vidéo sous la forme de Ring Video Doorbell 3 et Video Doorbell 3 Plus.



Les deux disposent d’une zone de mouvement réglable qui leur permet de détecter les mouvements entre 1,5 et 4,5 mètres de votre porte d’entrée, tandis que le Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz devrait entraîner une connectivité nettement améliorée.



L’ajout final, Pre-Roll, est exclusif au modèle Plus. Il capture quatre secondes de séquences avant que le mouvement ne soit détecté afin que vous puissiez voir exactement ce qui a déclenché l’alerte sur votre téléphone, ce qui n’était pas proposé auparavant par une sonnette vidéo alimentée par batterie.



Ces deux produits seront disponibles à partir d’avril.









