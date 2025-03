Richard Chamberlain, star de "Dr. Kildare" et "Les Oiseaux se cachent pour mourir", est décédé ​L'acteur américain Richard Chamberlain, célèbre pour ses rôles dans des séries télévisées emblématiques des années 1960 à 1980, est décédé le 29 mars 2025 à Waimanalo, Hawaï, des suites de complications liées à un accident vasculaire cérébral. Il allait célébrer son 91ᵉ anniversaire deux jours plus tard. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/03/2025

Né le 31 mars 1934 à Beverly Hills, Californie, Chamberlain s'est fait connaître du grand public en incarnant le Dr. James Kildare dans la série médicale "Dr. Kildare" diffusée de 1961 à 1966.Ce rôle lui a valu une immense popularité, notamment auprès des adolescentes, et lui a permis de remporter un Golden Globe en 1963. ​



Dans les années 1980, Chamberlain a consolidé sa réputation en tant que "roi des mini-séries" grâce à des performances marquantes dans des productions telles que "Shōgun" (1980) et "Les Oiseaux se cachent pour mourir" (1983). Dans cette dernière, il interprétait le père Ralph de Bricassart, un prêtre catholique déchiré entre sa vocation religieuse et son amour pour une jeune femme. Ces rôles lui ont valu deux autres Golden Globes, renforçant son statut d'acteur incontournable de la télévision.



Outre sa carrière télévisuelle, Richard Chamberlain a également brillé au cinéma et au théâtre. Il a joué dans des films tels que "La Tour infernale" (1974) et a incarné Aramis dans la trilogie des "Trois Mousquetaires" réalisée par Richard Lester. Au théâtre, il a interprété des rôles majeurs, notamment Henry Higgins dans "My Fair Lady" et le capitaine von Trapp dans "The Sound of Music".



Malgré son succès professionnel, Chamberlain a longtemps gardé sa vie privée discrète. Ce n'est qu'en 2003, dans son autobiographie "Shattered Love", qu'il a révélé publiquement son homosexualité, partageant les défis qu'il a affrontés en cachant cette part de lui-même durant une grande partie de sa carrière.​



Son partenaire de longue date, Martin Rabbett, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Chamberlain, déclarant : "Notre bien-aimé Richard est maintenant avec les anges. Il est libre et rejoint ceux qui l'ont précédé. Nous avons eu la chance de connaître une âme aussi merveilleuse et aimante. L'amour ne meurt jamais." ​



Richard Chamberlain laisse derrière lui un héritage artistique riche qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs et de cinéphiles. Son charisme, son talent et sa capacité à incarner des personnages complexes resteront gravés dans les mémoires.







