Article publié le 21/02/2022 à 02:00 | Lu 120 fois Revalorisation des retraites des conjoints et des aides familiaux agricoles





Depuis janvier 2022, le minimum de retraite de base des conjoints collaborateurs d'exploitation agricole et des aides familiaux est aligné sur celui des chefs d'exploitation. Le montant de la pension revalorisée est versée à partir du 9 février 2022.





Plus de 200.000 retraités sont concernés par cette augmentation de leur pension de retraite. Les femmes sont les principales bénéficiaires : elles verront leur pension augmenter d'en moyenne 70 € par mois ; 30% d'entre elles bénéficieront d'une hausse de pension supérieure à 100 € par mois.



Cette revalorisation est issue de la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles publiée au Journal officiel du 18 décembre 2021.



Rappel : les retraites agricoles les plus faibles ont été revalorisées de 75% à 85% du Smic net agricole, soit 1 046 € par mois depuis le 1er novembre 2021.



Source À compter du 9 février 2022, date du versement des pensions de retraite au titre du mois de janvier par la Mutualité sociale agricole (MSA), les conjoints collaborateurs d'exploitation agricole et les aides familiaux (frères, sœurs et enfants) bénéficieront d'une pension de retraite revalorisée.Plus de 200.000 retraités sont concernés par cette augmentation de leur pension de retraite. Les femmes sont les principales bénéficiaires : elles verront leur pension augmenter d'en moyenne 70 € par mois ; 30% d'entre elles bénéficieront d'une hausse de pension supérieure à 100 € par mois.Cette revalorisation est issue de la loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles publiée au Journal officiel du 18 décembre 2021.: les retraites agricoles les plus faibles ont été revalorisées de 75% à 85% du Smic net agricole, soit 1 046 € par mois depuis le 1er novembre 2021.









Dans la même rubrique < > PER et assurance-vie : des frais de gestion "plus transparents" à partir du 1er juin 2022 Retraite en Espagne : une agence immobilière dédiée à l'expatriation des retraités