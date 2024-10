Revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco : aucune hausse significative à attendre pour Novembre À l'approche du mois de novembre 2024, les retraités français anticipent avec une certaine appréhension le montant de la revalorisation de leur pension complémentaire Agirc-Arrco. Cette année, la tendance à la modération risque hélas de tempérer leurs espoirs d'une hausse significative. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 08/10/2024

Près de 13 millions de retraités du secteur privé attendent la traditionnelle actualisation de leur pension complémentaire le 1er novembre 2024. Les projections actuelles prévoient cependant une augmentation modeste, probablement aux alentours de 1,5 %, qui risque de leur faire l'effet d'une douche froide. Une estimation qui s'inscrit en effet en net recul par rapport aux hausses plus conséquentes des années précédentes — 5,12 % en 2022 et 4,9 % en 2023 pour mémoire — qui avaient suivi le rythme d'une inflation alors galopante.



La formule de calcul adoptée par les partenaires sociaux pour cette période repose sur l'inflation "hors tabac", estimée par l'Insee à 1,9 % pour l'année en cours. Toutefois, un "facteur de soutenabilité" de 0,40 point doit être soustrait à ce taux pour préserver l'équilibre financier du régime. Ce mécanisme, issu de l'accord interprofessionnel 2023-2026, oriente donc la revalorisation vers un chiffre plus contenu.



Les négociations entre syndicats et patronat sont toujours en cours et détermineront le montant définitif de cette augmentation. D'un côté, la CPME insiste sur le respect strict du facteur de soutenabilité pour éviter une charge trop lourde sur les actifs ; de l'autre, des syndicats comme la CGT plaident pour une compensation intégrale de l'inflation afin de protéger le pouvoir d'achat des retraités.



En dépit des attentes légitimes des bénéficiaires, toute générosité excessive pourrait fragiliser l'équilibre futur du régime. La date officielle étant le 1er novembre — jour férié suivi d'un week-end prolongé — c'est finalement le lundi 4 novembre que les retraités verront leur pension ajustée sur leurs comptes.



Le résultat des discussions actuelles influencera directement le quotidien des retraités qui perçoivent en moyenne une pension complémentaire de 516 euros par mois. Alors que certains retraités bénéficieront d'une augmentation anticipée dès octobre suite à un rattrapage sur douze mois, tous ont les yeux rivés sur cette prochaine échéance décisive pour leurs finances personnelles.









