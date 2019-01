Article publié le 31/01/2019 à 01:00 | Lu 69 fois Retromobile : un anniversaire important sera célébré lors du salon de février Citroën : 100 ans d’ingéniosité, de créativité et d’avant-gardisme. L’histoire de la marque Citroën, c’est celle d’un constructeur visionnaire. Un constructeur qui sera célébré en février prochain au salon Rétromobile.

André Citroën, son créateur, a révolutionné la chaîne de production automobile Française en s’inspirant du modèle américain : la production en série. C’est ainsi qu’il a contribué à populariser l’automobile en France et en Europe.



La marque poursuit aujourd’hui sa destinée en continuant de faire preuve de modernité et d’innovation.



Pour sa 44 ème édition, le Salon Rétromobile célèbrera les 100 ans d’histoire de ce fleuron de l’automobile française.



Quant aux amateurs de photographies d’époque, ils pourront découvrir sur le stand Chapal, une série de photos de Ferrari GTO prise par Joël Chassaing-Cuvillier lors des 1000 km de Paris à Montlhéry.



Spécialisée dans le travail du cuir, la maison Chapal est dirigée par Jean François Bardinon qui est également un grand connaisseur de l’automobile ancienne.



Salon Rétromobile du 6 au 10 février

Parc des expositions de la Porte de Versailles

1 place de la Porte de Versailles métro Porte de Versailles

75015 Paris

Stand Chapal n°12 allée P, Hall 1.











Dans la même rubrique : < > Kia Proceed : le retour du break chic Essilor et conduite auto : essai des Varilux X series Transitions Xtractive traitement Crizal