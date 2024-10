Retraites Agirc-Arrco : revalorisation de 1,6% pour les salariés du privé On le sait, chaque année, l’Agirc-Arrco décide du niveau de revalorisation des retraites complémentaires des salariés du secteur privé. Dans cet esprit, à l’occasion de sa réunion du 15 octobre 2024, les représentants des organisations patronales et syndicales se sont accordés sur une augmentation de +1,6%, effective au 1er novembre 2024. Explications. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 17/10/2024

« Cette décision a été prise en veillant à garantir l’équilibre du régime dans la durée et l’équité entre les générations pour assurer le paiement des retraites d’aujourd’hui et de demain » assure en préambule le communiqué de presse de l’Agirc-Arrco.



Comment ? En fait, les représentants des salariés et des employeurs évaluent sur les 15 prochaines années, la soutenabilité de l'évolution du montant des retraites sur l’équilibre financier du régime et le niveau de ses réserves.



Ils s’assurent ainsi que l’Agirc-Arrco soit en capacité d’avoir en réserve, à tout moment, au moins six mois de versements des pensions, conformément à la règle d’or inscrite dans les Accords Agirc-Arrco.



Cette gestion doit permettre au régime de bénéficier aujourd’hui d’une situation financière solide, sans aucune dette. Elle est aussi censée garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures.



Conformément aux règles du régime Agirc-Arrco, les retraites Agirc-Arrco suivent l’évolution des prix à la consommation pour l’année en cours, diminuée de 0,4%. Le Conseil d’administration dispose, dans ce cadre d’une marge de manœuvre lui permettant d’ajuster cette évolution, dans la limite de +/-0,4%.



Ainsi sur la base d’une évolution des prix hors tabac prévue par l’Insee à +1,8% pour 2024, diminuée de 0,4%, les retraites devaient être revalorisées de 1,4%. Au total, les retraites complémentaires Agirc-Arrco augmenteront donc au 1er novembre 2024 de +1,6%.



Le coût en année pleine de cette augmentation est de 1,6 milliard d’euros, soit 24 milliards sur 15 ans entièrement financés par le régime.







La rédaction vous conseille < > Espérance de vie et retraite : qu'en pensent les Français ? Revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco : aucune hausse significative à attendre pour Novembre